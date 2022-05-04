Ispartalı halterci dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

Isparta Belediyespor'un ve Spor Lisesi'nin Milli Haltercisi Mustafa Erdoğan, 55 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Isparta Belediyespor'un ve Spor Lisesi'nin milli haltercisi Mustafa Erdoğan Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. Erdoğan, Yunanistan Girit Adası'nda düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarıştı. Milli halterci Erdoğan, 55 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

Antrenör Ferit Şen'in öğrencisi Erdoğan, bronz madalya kazanarak derecelerine bir yenisini ekledi. Ispartalı milli halterci Fatma Gül Çevik'in dünya şampiyonluğunun ardından Erdoğan da dünya üçüncülüğüne imza atmış oldu. - ISPARTA