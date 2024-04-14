Gazze'deki Spor Akademisi, 4 ve 6 yaş arasında 3 çocuk sporcunun İsrail ordusunun Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda öldüğünü açıkladı.
Al-Wehda Academy, Meta sayfasındaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 çocuk sporcunun fotoğraflarını paylaşarak taziye mesajı yayımladı.
Saldırıda ölen çocukların, akademide futbol eğitimi aldıkları belirtildi.
Bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Adem Ramiz Nebehan (6) isimli çocuk sporcu 12 Nisan'da, Sami Bilal Ebu İsa (4) ve Muhammed Bilal Ebu İsa (6) isimli iki kardeş ise 13 Nisan'da İsrail ordusunun Deyr Belah'a düzenlediği saldırılarda can verdi.
Son Dakika › Spor › İsrail Saldırısında 3 Çocuk Sporcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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