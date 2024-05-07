Türk Atıcılar ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele ediyor - Son Dakika
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Spor

Türk Atıcılar ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele ediyor

Türk Atıcılar ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası\'nda mücadele ediyor

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası'nda Türk atıcılar başarılı performans sergiliyor. 25 metre rapid tabanca kategorisinde Yusuf Dikeç 544 puanla 51'inci, Buğra Selimzade 528 puanla 56'ıncı, Mustafa İnan 518 puanla 58'inci ve İsmail Keleş 504 puanla 60'ıncı oldu. Organizasyonun son günü 12 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.

07.05.2024 17:07
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ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası, Azerbaycan'da sürüyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 25 metre rapid tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç, 544 puanla 51'inci, Buğra Selimzade 528 puanla 56'ıncı, Mustafa İnan 518 puanla 58'inci, İsmail Keleş 504 puanla 60'ıncı oldu.

Organizasyon 12 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Atıcılar ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Atıcılar ISSF Tüm Dallar Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele ediyor - Son Dakika
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