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ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Kahire'de Başladı - Son Dakika
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ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Kahire'de Başladı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, atıcılık müsabakalarıyla başladı. Türk sporcular Buğra Selimzade, Mustafa İnan ve Yusuf Dikeç erkekler kategorisinde mücadele etti. Şevval İlayda Tarhan ise kadınlar kategorisinde 10. sırayı elde etti. Yarın yapılacak olan trap ve havalı tabanca karışık takım müsabakalarıyla turnuva sona erecek.

ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Kahire\'de Başladı
26.01.2024 - 18:51,
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Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün yapılan müsabakalarla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde milli sporcu Buğra Selimzade 576 puanla 20. sırada, Mustafa İnan ise 573 puanla 29. sırada, Yusuf Dikeç de 571 puanla 36. sırada yer aldı.

10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde ise milli sporcu Şevval İlayda Tarhan 575 puanla 10. sıranın sahibi oldu.

Dünya kupası yarın trap erkekler, kadınlar bireysel müsabakaları ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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