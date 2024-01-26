ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Kahire\'de Başladı

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Mısır'ın başkenti Kahire'de bugün yapılan müsabakalarla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde milli sporcu Buğra Selimzade 576 puanla 20. sırada, Mustafa İnan ise 573 puanla 29. sırada, Yusuf Dikeç de 571 puanla 36. sırada yer aldı.

10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde ise milli sporcu Şevval İlayda Tarhan 575 puanla 10. sıranın sahibi oldu.

Dünya kupası yarın trap erkekler, kadınlar bireysel müsabakaları ve 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakalarıyla sona erecek.