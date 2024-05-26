İstanbul, 2025\'te Dünya Buz Hokeyi Şampiyonalarına Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Büyük erkekler 3. klasman, 20 yaş altı erkekler 2. klasman ve 18 yaş altı kadınlar 2. klasman dünya buz hokeyi şampiyonaları, 2025'te İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun (TBHF) açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'ta yapılan Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Genel Kurulu'ndaki oylama sonucu söz konusu organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBHF Başkanı Halit Albayrak, "Oylama sonucu 3 dünya şampiyonasını da İstanbul'da yapmaya hak kazandık. Ev sahibi olarak sporcularımıza iyi bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Tüm katılımcıları ülkemizin göz bebeği İstanbul'da ağırlamaktan şeref duyacağız." ifadelerini kullandı.