İstanbul 2027 için Kafile Başkanları Toplantısı

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ile İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen Kafile Başkanları Toplantısı, Avrupa'nın dört bir yanından 48 Ulusal Olimpiyat Komitesinin temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.

Dört gün süren toplantı, İstanbul 2027'nin hazırlık sürecinde önemli bir dönüm noktası olurken; EOC, Organizasyon Komitesi ve katılımcı Ulusal Olimpiyat Komitelerine süreci gözden geçirme, operasyonel planlamayı ele alma ve Oyunların başarılı bir şekilde düzenlenmesini destekleyecek yakın iş birliğini daha da güçlendirme fırsatı sundu.

Toplantı boyunca Kafile Başkanları, Organizasyon Komitesi ile bir dizi çalışma oturumu ve görüşme gerçekleştirdi. Bu oturumlarda hazırlıklar hakkında kapsamlı bilgi edinilirken, katılımcı delegasyonların bakış açısını yansıtan değerli görüş ve öneriler paylaşıldı. Ayrıca yarışmaların düzenleneceği Avrupa Kuzey, Avrupa Güney ve Anadolu olmak üzere üç bölgedeki sporcu köyleri ile müsabakaların gerçekleştirileceği spor tesisleri de ziyaret edilerek hazırlık çalışmaları yerinde incelendi. Bu görüş alışverişi, tüm paydaşların sporcu odaklı, yüksek standartlarda Avrupa Oyunları düzenlenmesi konusundaki ortak kararlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.

"Hedeflerimize olan güvenimizi pekiştirdi"

EOC Başkanı Spyros Capralos, toplantıya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Kafile Başkanları Toplantısı; EOC, Ulusal Olimpiyat Komitelerimiz ve Organizasyon Komitesi arasındaki yakın iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, hazırlık sürecimizi daha da güçlendirdi ve İstanbul 2027'ye giden yolda son aşamaya girerken hedeflerimize olan güvenimizi pekiştirdi."

EOC 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu toplantı, herkesi ortak bir hedef etrafında bir araya getirmek için önemli bir fırsat oldu. Hafta boyunca sergilenen yapıcı diyaloglar ve açıklık, EOC, Organizasyon Komitesi ve Ulusal Olimpiyat Komitelerimiz arasında gelişmeye devam eden güçlü ortaklığı yansıtmaktadır. İstanbul'dan, önümüzdeki çalışmalara dair ortak bir anlayışla ve kaydedilen ilerlemeye duyulan büyük bir güvenle ayrılıyoruz."

"Toplantı sırasında aldığımız geri bildirimler çok değerliydi"

İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü (CEO) Veli Ozan Çakır ise şunları söyledi: "Kafile Başkanlarını İstanbul'da ağırlamaktan ve hazırlıklarımızdaki ilerlemeyi sergilemekten büyük mutluluk duyduk. Oyunlar İstanbul'da düzenlenecek olsa da sadece şehrimize değil, hepimize ve tüm Avrupa'ya aittir. Bu nedenle toplantı sırasında aldığımız geri bildirimler çok değerliydi. Avrupa Olimpiyat Komitesi ve tüm katılımcı Ulusal Olimpiyat Komiteleriyle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ederken, planlamamızı daha da geliştirmemize yardımcı olacak ve Avrupa Oyunlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Hep birlikte, Avrupa genelindeki sporcular, takımlar ve tüm paydaşlar için mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya kararlıyız." - İSTANBUL