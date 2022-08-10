Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında güzel bir performans sergileyerek turu geçmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynadıkları maçta iyi bir sonuç aldıklarını aktaran Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

Sözer, ayrıca yarınki karşılaşma öncesinde takımda eksik futbolcu olmadığını da sözlerine ekledi.ÖMER ALİ ŞAHİNER: BAŞAKŞEHİR'İ GRUPLARA TAŞIMAK İSTİYORUZDeplasmandan güzel bir galibiyetle döndüklerini belirten Ömer Ali Şahiner , "Geçen hafta zor bir maç oynadık. Hem hava şartları hem de zeminin suni çim olması bizi maçtan önce düşündürüyordu ama kendi kalitemizle birlikte, güçlü oyunumuzla güzel bir galibiyetle döndük. Yarın da güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun bizi rahatlatmadan aynı disiplinle sahada olacağız. Başakşehir'in felsefesi kurulduğu günden bu yana Avrupa'da var olmak, kulübün en büyük hedeflerinden biri. Hem yönetimimiz hem Emre hoca bu konu ile alakalı her zaman söylüyor. Biz futbolcular olarak kulübün bu felsefesine sahada cevap vermek istiyoruz. Başakaşehir'i gruplara taşımak istiyoruz. Yarın skor avantajına bakmaksınız güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı."HOCALARIMIZIN HALA, DAHA İYİSİNİ İSTEDİĞİ DURUMLAR VAR"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istediklerini yansıtabilmek için çok çalıştıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "En büyük isteğimiz, geçen seneden devam eden formumuzu, o kazanmak alışkanlığımızı bu seneye yansıtmaktı. Hazırlık kampına da öyle başladık. Güçlü bir oyun felsefemiz var. Oyuncular değişiyor ama Başakşehir'in felsefesi, kazanma arzusu değişmiyor. Güçlü bir oyun sahada. Hocamız bunu bizden her antrenmanda istiyor. En iyisini istiyor. Skorlara yansıyor ama hocalarımızın hala daha iyisini istediği durumlar var. Daha çok çalışıyoruz. Hatalarımızın üstüne gidiyoruz. Bu konuda Emre hocanın istediğini biliyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Bizim için bu oyunu oynayabilmek her zaman daha değerli ve daha zor. Biz de oyuncular olarak buna karşılık vermek istiyoruz. Kadronun genişliğinin sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.