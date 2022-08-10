Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız - Son Dakika
Üye Girişi

Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız

10.08.2022 20:26
Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında güzel bir performans sergileyerek turu geçmek istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında güzel bir performans sergileyerek turu geçmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynadıkları maçta iyi bir sonuç aldıklarını aktaran Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

Sözer, ayrıca yarınki karşılaşma öncesinde takımda eksik futbolcu olmadığını da sözlerine ekledi.ÖMER ALİ ŞAHİNER: BAŞAKŞEHİR'İ GRUPLARA TAŞIMAK İSTİYORUZDeplasmandan güzel bir galibiyetle döndüklerini belirten Ömer Ali Şahiner, "Geçen hafta zor bir maç oynadık. Hem hava şartları hem de zeminin suni çim olması bizi maçtan önce düşündürüyordu ama kendi kalitemizle birlikte, güçlü oyunumuzla güzel bir galibiyetle döndük. Yarın da güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun bizi rahatlatmadan aynı disiplinle sahada olacağız. Başakşehir'in felsefesi kurulduğu günden bu yana Avrupa'da var olmak, kulübün en büyük hedeflerinden biri. Hem yönetimimiz hem Emre hoca bu konu ile alakalı her zaman söylüyor. Biz futbolcular olarak kulübün bu felsefesine sahada cevap vermek istiyoruz. Başakaşehir'i gruplara taşımak istiyoruz. Yarın skor avantajına bakmaksınız güçlü oyunumuzu sahaya yansıtıp tur atlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı."HOCALARIMIZIN HALA, DAHA İYİSİNİ İSTEDİĞİ DURUMLAR VAR"

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun istediklerini yansıtabilmek için çok çalıştıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "En büyük isteğimiz, geçen seneden devam eden formumuzu, o kazanmak alışkanlığımızı bu seneye yansıtmaktı. Hazırlık kampına da öyle başladık. Güçlü bir oyun felsefemiz var. Oyuncular değişiyor ama Başakşehir'in felsefesi, kazanma arzusu değişmiyor. Güçlü bir oyun sahada. Hocamız bunu bizden her antrenmanda istiyor. En iyisini istiyor. Skorlara yansıyor ama hocalarımızın hala daha iyisini istediği durumlar var. Daha çok çalışıyoruz. Hatalarımızın üstüne gidiyoruz. Bu konuda Emre hocanın istediğini biliyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Bizim için bu oyunu oynayabilmek her zaman daha değerli ve daha zor. Biz de oyuncular olarak buna karşılık vermek istiyoruz. Kadronun genişliğinin sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Umarım güzel bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları SPOR Medipol Başakşehir Teknik sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolcu Ömer Ali Şahiner'in açıklamaları Erdinç Sözer: 'İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz' Erdinç Sözer: 'İyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz'
Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Ömer Ali Şahiner, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 20:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement