AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi!

Alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNİN 50 METRE YAKININDA YAKALANDI

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı. Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

ÖLEN ŞAHIS BEŞİKTAŞ AMİGOSU ÇIKTI

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu. Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.