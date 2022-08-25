AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi!

25.08.2022 20:16

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinin 50 metre yakınında cinayet silahıyla birlikte yakalanırken, ölen şahsın Beşiktaş amigosu olduğu belirlendi. Saldırgan ifadesinde Beşiktaş-Karagümrük karşılaşmasında, öldürdüğü Seyit Subaşı ile tartışma yaşadığını ve Subaşı'nın kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini söyledi.

Alışveriş merkezinde yer alan kafede oturan Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNİN 50 METRE YAKININDA YAKALANDI

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı. Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, emniyet ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin 50 metre yakınında yakaladığını kaydetti.

ÖLEN ŞAHIS BEŞİKTAŞ AMİGOSU ÇIKTI

Şenel, "Şahıs ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında Beşiktaş amigosu olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda şahsın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini, bugün de AVM önünde bu şahısla karşılaştığını ve kendisine silahla ateş ettiğini beyan etti." diye konuştu. Kaymakam Şenel, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor AVM'nin kafesinde kurşunların hedefi olan Beşiktaş amigosu yaşamını yitirdi! - Son Dakika

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