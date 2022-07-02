İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu

02.07.2022 16:20

- İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı İstanbul Boğazı'nda düzenlendi.

- İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı İstanbul Boğazı'nda düzenlendi. Düzenlenen yarışta yelkenler kıyasıya mücadele ederken, boğazda renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu çatısı altında, Moda Deniz Kulübü ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü iş birliğiyle bu yıl 25. kez düzenlenen yat yarışları İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. Miles&Smiles/Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı adıyla gerçekleşen yarışın startı Çırağan Sarayı önünden verildi. İstanbul Boğazı'nın serin sularında birinci olmak için kıyasıya mücadele eden 34 tekne, mücadelelerin ardından yine Çırağan Sarayı'nda finişe ulaştı.

"Tüm yarışçılarının rüzgarları bol pruvaları neta olsun"

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Moda Deniz Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Aydınlık, "Moda Deniz Kulübü ve TAYK işbirliği ile Moda Deniz Kulübü Kabotaj yarışındayız. 1926 yılında Kabotaj Hakkı Türkiye'de elimize geçiyor ve bunun sayesinde Türk limanları arasında sadece Türk bayraklı gemiler ticaret yapabilir hale geliyor. Bu da hem Türk ticaretinin hem de ekonomisinin bu noktada gelişmesine ve Türk denizciliğinin ve Türk filosunun gelişmesinde çok büyük katkı sağlıyor. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte hem Türk denizciliği hem de bizim TAYK ile yaptığımız işbirliği devam eder. Tüm yarışçılarının rüzgarları bol pruvaları neta olsun" dedi.

"Sporcularımıza destek vermeye davet ediyoruz"

Moda Deniz Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Yurdakul ise, "Bu sene 25'incisi düzenlenen Kabotaj Bayramı Yarışı Kupası aslında çok güzel destekçiler var. Moda Deniz Kulübü olarak bu sene yarışmaya destek veriyoruz ve aslında denizciliğe destek veriyoruz. Böyle günler önemli. Sporcularımıza destek vermeye davet ediyoruz, tüm markalarımızı. Biz kurumlar, dernekler olarak yarışmalara destek olsak da Türk sporu adına, Türk denizciliği adına da markaların bu konu ile ilgili adım atmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, İstanbul Boğazı, Denizcilik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda 25. kez düzenlenen yat yarışları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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