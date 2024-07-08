İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcuları Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Temsil Edecek - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcuları Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Temsil Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında sporcular tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, 24 sporcuyla ülkeden en çok sporcu gönderen kulüp olma başarısını gösterdi. İmamoğlu, İstanbul'un 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma hedefine de değindi.

08.07.2024 14:25
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Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda temsil edecek İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları kamuoyuna tanıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Paris 2024'e kota alan sporcuların katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık Binası'nda basın toplantısı yapıldı.

Türkiye'yi temsil edecek İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularını kamuoyuna tanıtan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 sporcu ile Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ülkemizden en çok sporcu gönderen spor kulübü olma başarısını göstermiştir. Halen kota mücadelesi veren bir sporcumuza da başarılar diliyorum. İnşallah onu da ekibimizin arasında görmeyi umut ediyoruz." dedi.

İmamoğlu, "12 kadın, 12 erkek sporcu ile eşit bir sporcu, kadın-erkek eşitliğiyle bir sporcu katılımını Paris'e yollamanın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında, İstanbul'un 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma hedefine de değinen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Attığımız bu adımlarla birlikte İstanbul, 2027 yılında Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma yolunda çok önemli adımlar atmaya ilk günden itibaren başlamıştık, devam ediyoruz. İddiamızı da büyük ölçüde arttırdığımıza eminim. Başlattığımız spor atılımlarıyla beraber, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün de başarılarını buna eklemek değerli olacaktır. Toplam 25 branşta, 3 bin 500 sporcuyla faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, '2036 İstanbul Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Vizyonu' çerçevesinde geleceğin sporcularını, yıldızlarını ve şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde 28 temel branş arasında yer alan bisiklet, kürek ve kanoyu da kulübümüzün bünyesinde aktif hale getirdik."

Sadık Savaş: "Her sporcunun hayali"

Para okçulukta dünya ve Avrupa şampiyonu olan Sadık Savaş ise toplantıda yaptığı konuşmada, "2008 yılında Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyon sonucu gazi oldum. Sonrasında para okçuluk branşıyla tanıştım. O günden bugüne, hayal edemeyeceğim başarılar yakaladım." dedi.

Sadık Savaş, "Her sporcunun hayali olan, paralimpik ve olimpiyat oyunları benim için de çok önemli. Orada başarılı olmak için çok çalışıyorum, çok hayal ediyorum. Şimdi hayalimin ötesine geçip, orada bu hayalleri gerçekleştirmek için büyük bir mücadele içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Merve Dinçel Kavurat: "Ülkemizin kız çocuklarına ilham olmak istiyorum"

Tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonu olan Merve Dinçel Kavurat da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Altı yaşında tekvandoya başladığımda, aklımda olimpiyatlara katılmak yoktu. Şimdi ise o kız çocuğu büyüdü ve Paris'e kendi hayallerini gerçeğe çevirmek için yarışmaya gidiyor. Heyecanlıyım. Hayallerimi gerçeğe çevirerek, ülkemizin kız çocuklarının kendi hayallerini gerçekleştirme noktasında ilham olmak istiyorum. Yolumuz açık, madalyamız bol olsun."

Paris'te mücadele edecek İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları

Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporcular şunlar:

Olimpiyat oyunları

Burhan Akbudak, Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu (Güreş), Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli (Tekvando), Salih Yıldız, Mihael Zgank, Vedat Albayrak (Judo), Neslihan Yiğit Arın (Badminton).

Paralimpik oyunları

Onur Taştan, Ecem Taşın Çavdar, Cahide Eke, Nazan Akın Güneş (Judo), Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Yavuz Papağan (Okçuluk), Mikail Al, Rabia Cirit, Abdullah Ilgaz (Atletizm), Nazmiye Muratlı (Halter), Mahmut Bozteke (Tekvando), Elif İldem (Yüzme).

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Gökçe Yavuz da judoda Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılım noktasında kota bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcuları Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Temsil Edecek - Son Dakika

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