İstanbul\'da Atlı Cimnastik Aday Hakem Kursu Gerçekleştirildi

Atlı Cimnastik Aday Hakem Kursu'nun ilki İstanbul'da gerçekleştirildi.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde gerçekleştirilen kursa Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Nataliya İmga katıldı. FEI Level 3 atlı cimnastik hakemi Michela Callegari de aday hakemler için kursta eğitim verdi.
Hasan Engin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binicilikteki alt branşları canlandırmak istediklerini belirterek, "Atlı cimnastik, dünyada en çok seyircisi olan branşlarımızdan bir tanesi. Bu spor ülkemizde iki kulüp hariç ufak çapta yapılıyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile yaptığım görüşmede bu branşı canlandırmak istediğimi söyledim. Onların elinde çok büyük bir potansiyel var. Türkiye'nin en büyük 3 federasyonundan bir tanesi onlar. Çok fazla lisanslı sporcuları var. Bundan dolayı da bu sporu beraber yapma kararı aldık." diye konuştu.
"Bu kursla hakemlerimizi kendimiz yetiştireceğiz"
Türkiye Cimnastik Federasyonu ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını belirten Tuncer, "Aday hakemlerimiz, kursta şu anda eğitim görüyor. Hakemler, eğitimle birlikte Pony Ligi'nin 2. ve 3. ayağında olarak görev alacak. Eskiden bu sporu yapmak istediğimizde yurt dışından büyük maliyetlerle hakem getiriyorduk. Bu kursla hakemlerimizi kendimiz yetiştireceğiz. Bu hakemlerimizi de uluslararası düzeye çekeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Atlı Cimnastik ile ilgili gelecek planlarından bahseden Tuncer, "Biniciliği okul sporlarına dahil ettirmiştik. Artık atlı cimnastik de okul sporlarına dahil oldu. Bu okullarla rahat bir şekilde kaynak oluşturabileceğiz. 30'un üzerinde de aday hakemimiz var. Ülke içindeki organizasyonlarda görev alacak hakemlerimiz olacak. Ayrıca bu spor dalında da yurt dışında adımızın geçmesi güzel olacak." diye konuştu.
Nataliya İmga: "Biz şimdiden altyapı oluşturmak istiyoruz"
Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Nataliya İmga ise ileride atlı cimnastik branşının olimpik sporlara dahil olabileceğini dile getirerek, "Biz şimdiden altyapı oluşturmak istiyoruz. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağımıza eminiz. Bu branşa daha çok akrobatik ve artistik cimnastikçiler uygun. Havuzumuzdaki birçok başarılı sporcumuzu bu spora yönlendirebiliriz. Güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
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