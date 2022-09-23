İstanbul'da FIFA turnuvasına geri sayım başladı - Son Dakika
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İstanbul'da FIFA turnuvasına geri sayım başladı

23.09.2022 11:29
İstanbul'da FIFA turnuvasına geri sayım başladı

İstanbul'da 25 Eylül Pazar günü FIFA turnuvası düzenlenecek.

İstanbul'da 25 Eylül Pazar günü FIFA turnuvası düzenlenecek. Akasya'da düzenlenecek turnuvanın finalinde Türkiye FIFA Şampiyonu Emre Kayır, oyunseverlerle mücadele edecek. Finalde dereceye girenler ise ödüllendirilecek.

Her alanda gerçekleştirdiği keyifli etkinlikleri büyük ilgi toplayan Akasya, bu defa FIFA turnuvası ile oyun tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 25 Eylül Pazar günü saat 10: 00-19: 00 arası Intel, TurkNet ve Teknosa iş birliğiyle 1vs1 formatında gerçekleşecek turnuva, e- spor tutkunlarını kıyasıya rekabete davet ediyor.

10: 00-14: 00 saatleri arasında gerçekleşecek ön turnuvayı kazananlar 14: 00-18: 00 saatleri arasında Türkiye FIFA Şampiyonu Emre Kayır'a karşı hünerlerini sergileme imkanı bulacak. Ayrıca ünlü spor yorumcusu Uğur Karakullukçu da etkinlik alanında oyun severler için maçları yorumlayarak, izleyenlere eğlenceli ve renkli anlar yaşatacak.

FIFA'NIN GÜNCEL KURALLARI GEÇERLİ OLACAK

Akasya Güney Meydan'da düzenlenecek heyecan dolu turnuvada FIFA'nın güncel kuralları geçerli olacak. Turnuva sürecindeki karşılaşmaların tamamı dostluk maçı formatında yapılacak. Home/away şeklinde gerçekleşecek turnuvada her tur iki maç oynanacak. Akasya'ya gelen tüm e-spor tutkunları karşılaşmalara katılarak yeteneklerini sergileyebilecek.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da FIFA turnuvasına geri sayım başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da FIFA turnuvasına geri sayım başladı - Son Dakika
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