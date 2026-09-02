İstanbul\'da golf şampiyonasında 9 yaşındaki Kaan Albayrak iki klasmanda birinci oldu.

TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye 18 Yaş Altı Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası'nda Erkekler A kategorisinde mücadele eden Kaan Albayrak, gross ve net klasmanlarında birinci oldu.

TGF Türkiye 18 Yaş Altı Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası, İstanbul'daki TGF Silivri Golf Tesisi'nde tamamlandı. 1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde sporcular mücadele etti. Erkekler A kategorisinde yarışan 9 yaşındaki Kaan Albayrak, organizasyonu iki birincilikle tamamladı. Kaan Albayrak, Erkekler A kategorisinde hem gross hem de net klasmanında şampiyon oldu. Kaan Albayrak, 2026 sezonunda TGF Yerel 18 Yaş Altı Turu müsabakalarında da mücadele ederken, İstanbul'da düzenlenen sezonun ilk ayağında Erkekler A kategorisinde 22 Stableford puanla birinci olmuştu.