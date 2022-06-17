İstanbul'da hafta sonu spor şöleni

Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Uluslararası Haliç Kürek Yarışları (Golden Horn Rowing Cup) ve İstanbul Sprint Triatlonu, hafta sonu gerçekleştirilecek.

İstanbul'un tarihi noktalarından Haliç, yarın Golden Horn Rowing Cup'a ev sahipliği yapacak.

Deniz Küreği Dört Çifte tekneleri ile yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak yarışlarda 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takımda toplam 360 sporcu mücadele edecek.

Takımlar, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü önünde start alıp, Haliç'i baştan başa kat ederek Miniatürk İskelesi önüne kadar 4 bin 500 metre boyunca kürek çekecek. Parkur boyunca yerleştirilen işaret şamandıraları dümencilere bitiş noktasına kadar yol gösterecek.

19 yaş altı kadınlar ve erkekler, büyük kadınlar ve erkekler ile masterlardan oluşan 5 kategoride gerçekleştirilecek yarışlar, Ayvansaray Parkı, Feshane Tramvay Durağı, Tekke Parkı, Nuri Kıllıgil Parkı, Piri Mehmet Paşa Parkı, Hasköy Parkı ile başlangıç ve bitiş noktalarına kurulacak dev ekranlar aracılığıyla tüm İstanbullular tarafından takip edilebilecek.

İstanbul'da hafta sonu yapılacak bir diğer spor müsabakası ise İstanbul Sprint Triatlonu olacak.

Beylikdüzü Gürpınar parkurunda 19 Haziran Pazar günü yapılacak etkinlikte sporcular 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele edecek.

Çip ve yarışma kiti dağıtımının yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü Fatih Kompleksi'nden yapılacağı organizasyonda start saat 08.15'te verilecek.