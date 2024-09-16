İstanbul'da Motosiklet Şampiyonası Tamamlandı

Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası, İstanbul Yarış Pisti'nde ikinci ayak yarışlarıyla tamamlandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yarış Pisti'nde 12 yıl aradan sonra düzenlenen organizasyon, ikinci ayak yarışlarıyla sona erdi.
Organizasyonun ikinci ayağında alınan sonuçlar şöyle:
TMF GP1000: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgü, 3. Harun Akgün
TMF GP600: 1. Mert Konuk, 2. Aksel İsmail, 3. Hüseyin Karakaya
1000cc A: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgü, 3. Harun Akgün
600cc A: 1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Muammer Nuri Karakaya
600cc B: 1. Hüseyin Karakaya, 2. Mert Konuk, 3. Mehmet Yıldırım
1000cc B: 1. Yiğit Akkuş, 2. Fethi Tan, 3. Ramazan Kılınç
OPEN 500: 1. Fatih Demircan, 2. Ayberk Aynacı, 3. Yusuf Güzel
300cc: 1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Adem Işık
125 cc Gençler: 1.Egehan Çalhan, 2. Demir Özmen, 3. Ender Nalbant
125cc Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Yağız Alp Coşkun, 3. Alican Altınmakas
Yamaha R25 Kadınlar Kupası: 1. Sahra Su Önkaya, 2. Fatma Baştepe, 3. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu
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