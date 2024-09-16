İstanbul'da Motosiklet Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

İstanbul'da Motosiklet Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da sona erdi.

16.09.2024 10:48
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Motosiklette Türkiye Pist Şampiyonası, İstanbul Yarış Pisti'nde ikinci ayak yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Yarış Pisti'nde 12 yıl aradan sonra düzenlenen organizasyon, ikinci ayak yarışlarıyla sona erdi.

Organizasyonun ikinci ayağında alınan sonuçlar şöyle:

TMF GP1000: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgü, 3. Harun Akgün

TMF GP600: 1. Mert Konuk, 2. Aksel İsmail, 3. Hüseyin Karakaya

1000cc A: 1. Kadir Erbay, 2. Furkan Tahsin İdgü, 3. Harun Akgün

600cc A: 1. Aksel İsmail, 2. Kerem Uçar, 3. Muammer Nuri Karakaya

600cc B: 1. Hüseyin Karakaya, 2. Mert Konuk, 3. Mehmet Yıldırım

1000cc B: 1. Yiğit Akkuş, 2. Fethi Tan, 3. Ramazan Kılınç

OPEN 500: 1. Fatih Demircan, 2. Ayberk Aynacı, 3. Yusuf Güzel

300cc: 1. Mert Konuk, 2. Tolga Uprak, 3. Adem Işık

125 cc Gençler: 1.Egehan Çalhan, 2. Demir Özmen, 3. Ender Nalbant

125cc Büyükler: 1. Erdem Demiroğlu, 2. Yağız Alp Coşkun, 3. Alican Altınmakas

Yamaha R25 Kadınlar Kupası: 1. Sahra Su Önkaya, 2. Fatma Baştepe, 3. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu

Kaynak: AA

Motosiklet, İstanbul, Türkiye, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da Motosiklet Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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