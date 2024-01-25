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İstanbul'da Sömestir Tatilinde Kayak ve Su Sporlarına Büyük İlgi - Son Dakika
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İstanbul'da Sömestir Tatilinde Kayak ve Su Sporlarına Büyük İlgi

İstanbul'da sömestir tatilini evde geçiren çocuklar için Silivri Kapı ve Bayrampaşa'daki tesislerde kayak ve su sporları imkanı sunuluyor. 6-17 yaş grubundaki öğrencilerin karnelerini göstererek girebildiği etkinliklerde, buzda kayak ve kış ortasında su sporları yapılıyor. Etkinlikler 2 Şubat'a kadar devam edecek.

İstanbul\'da Sömestir Tatilinde Kayak ve Su Sporlarına Büyük İlgi
25.01.2024 - 16:50,  Güncelleme: 16:55
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Sömestir tatilini evde geçiren çocuklar için İstanbul'da kayak ve su sporları fırsatına büyük ilgi gösterildi.

6-17 yaş grubundaki öğrencilerin sadece karnelerini göstererek girebildikleri ve spor imkanı buldukları Silivri Kapı ve Bayrampaşa'daki tesislerde sabahtan akşama kadar buzda kayak ve kış ortasında suda spor keyfi sunan spor İstanbul'un etkinlikleri 2 Şubat'a kadar sürecek.

Silivri Kapı Buz Pisti'nde 22 Ocak'ta başlayan Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinin ilk etabı yarın sona erecek. Ancak Buz keyfi bitmeyecek. 29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında etkinliğin ikinci ayağı düzenlenecek.

6-17 yaş grubu çocuklarının katıldığı etkinlikte seanslar saat 09.45'te başlayıp, 13.45'te sona eriyor. Her gün 4 seansın düzenlendiği etkinlikte böylece çok sayıda çocuğa buz pateni tecrübesi ve keyfi yaşatılıyor.

Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinde, resim boyama alanının yanı sıra Air Hokey Masası, Basketbol Oyun Masası ve Langırt Masası ile çocuklara ayrı aktiviteler yapma olanağı da sunuluyor. Çocuklar ayrıca, etkinlik alanına konulan platformda hatıra fotoğrafı da çektirebiliyor.

KIŞ ORTASINDA SU EĞLENCESİ

Spor İstanbul'un Karneni Getir Aqua'da Kay etkinliği de Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Kış ortasında su keyfi sunan etkinliğin ilk ayağı yarın tamamlanacak. Buzda kay etkinliği gibi suda kayma keyfinin ikinci etabı da 29 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında yapılacak. 9-13 yaş grubu çocuklarının kabul edildiği etkinlik, her gün üç seans olacak şekilde, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Karneni Getir Aqua'da Kay etkinliği alanında da hatıra amaçlı fotoğraf çekim platformu bulunuyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İstanbul'da Sömestir Tatilinde Kayak ve Su Sporlarına Büyük İlgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Sömestir Tatilinde Kayak ve Su Sporlarına Büyük İlgi - Son Dakika
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