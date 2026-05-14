İstanbul'da Taraftar Festivali

14.05.2026 21:34
Beşiktaş Meydanı'nda 19 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi finali öncesi festival düzenlenecek.

İstanbul'da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali öncesi Beşiktaş Meydanı'nda taraftar festivali düzenlenecek.

UEFA'nın açıklamasına göre futbolseverler, Almanya ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında oynanacak final maçı öncesi 19 Mayıs Salı günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında birçok etkinliğin yer alacağı taraftar festivaline katılabilecek.

Festivalin açılış töreni, 2026 UEFA Avrupa Ligi final elçisi İlhan Mansız'ın katılımıyla saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Herkese açık ve ücretsiz etkinlikte ziyaretçiler, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çekme şansı yakalayacak.

Futbol aktiviteleri ve yarışmaların yer alacağı festivalde İlhan Mansız, Fernando Llorente, Gaizka Mendieta ve birçok eski futbolcunun katılımıyla özel maç yapılacak.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki final maçı, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
