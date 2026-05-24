İstanbul'da Uluslararası Tekvando Hakem Semineri

24.05.2026 15:03
29 ülkeden 98 hakemin katıldığı seminerde, tekvando hakemliğinin gelişimi ele alındı.

Uluslararası Tekvando Hakem Semineri, İstanbul'da devam ediyor.

Dünya Tekvando Federasyonu ile Türkiye Tekvando Federasyonunun işbirliğinde bir otelde düzenlenen ve yarın sona erecek kursta 29 ülkeden 98 ulusal hakem, uluslararası organizasyonlarda görev alma yetkisine sahip olmak için bir araya geldi.

Kursta Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ile Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu da birer konuşma yaptı.

Chungwon Choue, konuşmasında kursun öneminden bahsederek, "Uluslararası hakemlik için şu anda dersler ve eğitimler alıyorsunuz. Dünya tekvandosunda birçok değişikliğe şahit oldunuz. Dünya Tekvando Federasyonu, 2023 yılında 50. yıl dönümünü yaşadı. Diğer spor federasyonlarıyla karşılaştırdığınızda geçmişimiz o kadar da eski değil. Biz, uluslararası spor federasyonları arasındaki en genç federasyonlardan biriyiz. 215 civarında bize bağlı federasyon var. Ayrıca mülteciler için de bir oluşumumuz var. Tekvando İnsani Yardım Vakfı ile birlikte mültecileri ve çocukları destekliyoruz. Bu sporla birlikte onların hayal kurmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Bu durum tekvandonun ruhunda var." ifadelerini kullandı.

Eskiden tekvandoda hakemlik konusunda çok fazla problem yaşandığını belirten Choue, "2004'te başkan olduğum zaman hakemlik konusunda çok fazla tartışma vardı. Sporcular ve hocalar, bu konudan şikayetçiydi. Yeni getirdiğimiz elektronik sistemle hata sayısını azalttık. Çok harika bir sistem değil ama gelişmeye devam ediyor. Pozisyonlar video olarak tekrardan izlenebiliyor. Artık hakemlerin görevleri çok daha önemli hale geldi. Çok keskin gözlere ihtiyacınız var." diye konuştu.

Tekvandonun olimpik spor branşı olarak devam etmesi gerektiğini aktaran Choue, "Önceden karate ile tekvando arasında 10 sene vardı. Karate, 1950-1960 yıllarında kendini dünyaya tanıttı. Karate bizden öndeydi ama şimdi biz öndeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Tanrıkulu: "Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Bahri Tanrıkulu ise kursa katılımın iyi seviyede olduğunu dile getirerek, "Organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyük bir gururla organize ettiğimiz bu kursta söz konusu süreci titizlikle yürütüyoruz. Hakemlik seminerine 29 ülkeden gelen 98 kursiyerimizi burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı coğrafyalardan gelip, tekvando sporunun adaletine ve gelişimine hizmet eden herkesi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kursta eğitim veren eğitmenlere teşekkür eden Tanrıkulu, "Yenilenen kuralların anlatıldığı, güncel konuların detaylıca ele alındığı en kapsamlı eğitimler sayesinde sporcularımız, çalışmalarının karşılığını alacak. Güçlü ve adil hakemler, güçlü ve adil bir tekvandonun geleceğidir. Bu programa katılan Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue'ye şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin vizyonu ve liderliği, dünya tekvandosunu ileriye taşımaktadır. Türkiye Tekvando Federasyonu olarak uluslararası standartları ülkemize getirmeye, hakemlerimizin gelişimlerini en üst düzeyde sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

