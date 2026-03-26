İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Açıldı

26.03.2026 19:00
İBB, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü'nde yeniden inşa edilen tesisin açılışını gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yenilenen İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Sadettin Tantan Yerleşkesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Fatih'te düzenlenen açılış törenine, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Aslan, tesisin ekonomik ömrünü tamamlayan eski yapının yerine inşa edildiğini belirterek, yerleşkeye Sadettin Tantan'ın adının verildiğini söyledi.

Bu alanda 1976 yılında inşa edilen bir tesis yer aldığını, binanın ekonomik ömrünü tamamladığını ve ihtiyaçları karşılayamadığını kaydeden Aslan, İstanbul Güreş İhtisas Spor Kulübüyle bir protokol imzalayarak tesisin yeniden inşasına başladıklarını anlattı.

Aslan, şimdi de kulübe ve Türk güreşine yaraşır bir yerleşkeyi açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, tesisin modern bir şekilde hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah ülkemizi dünyanın her yerinde güzel bir şekilde temsil edecek, bayrağımızı göndere çekecek, İstiklal Marşı'mızı gururla söyletecek nice sporcular çıkması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

İstanbul Güreş İhtisas Kulübü Koruma Vakfı Onursal Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Tantan da güreşseverler olarak her türlü talebe destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tesiste 2 güreş salonu, fitness merkezi, sauna, sağlık ve sosyal alanların yanı sıra 24 sporcu odası yer alıyor. Ayrıca 70 kişi kapasiteli konaklama alanına sahip kompleksin kamp, eğitim ve organizasyonlara da ev sahipliği yapması planlanıyor.

"Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik" temalı resim yarışmasının ödül töreni yapıldı"

İBB Başkan Vekili Aslan, buradaki programın ardından İBB iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen "Suya Adil Erişim, Toplumsal Eşitlik" temalı resim yarışmasının ödüllerinin açıklandığı programa katıldı.

Eyüpsultan'daki törende konuşan Aslan, suyun yaşamın temel unsuru olduğunu belirterek, dünyada milyarlarca insanın sağlıklı içme suyuna erişemediğini söyledi.

İSKİ'nin 2021 yılından bu yana Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak için resim yarışması düzenlediğini kaydeden Aslan, bugüne kadar düzenlenen 5 yarışmaya 2 bin 115 öğrencinin katıldığını belirtti.

Aslan, bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmanın temasının "Suya Adil Erişim Toplumsal Eşitlik" olduğunu belirterek, "Bu tema bizlere, suya yalnızca doğanın sessiz ve vazgeçilmez armağanı olarak değil yaşamı, emeği, sağlığı ve eşitliği belirleyen temel bir hak olarak bakmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, İstanbul'un günlük su tüketiminin ortalama 3,5 milyon metreküpe ulaştığını kaydetti.

Yarışmaya, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 182 eserle katılan öğrencilerden dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Kaynak: AA

