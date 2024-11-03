İstanbul Maratonu'nda Debela ve Jebet Zaferi - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda Debela ve Jebet Zaferi

İstanbul Maratonu\'nda Debela ve Jebet Zaferi

46. İstanbul Maratonu'nu elit erkeklerde Dejene Debela, kadınlarda Ruth Jebet kazandı.

03.11.2024 12:16
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Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı.

Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Bahreynli Jebet kazandı

46. İstanbul Maratonu'nda elit kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı.

Jebet, maratonu 2.24.45'lik derecesiyle kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.

Hüseyin Can altıncı oldu

Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı.

Yarışı 2.14.34 ile tamamlayan Hüseyin, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.

Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11. sırada geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük derecesiyle yarışı Türkler arasında üçüncü, genel sıralamada 12. bitirdi.

Tekerlekli sandalye ve 15 kilometre yarışları sonuçları

Organizasyon kapsamında tekerlekli sandalye ve 15 kilometre yarışları da yapıldı.

Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2.40.05, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Erkekler 15 kilometrede ise Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da Meksika'dan Argentina Valdepenas Cerna 56.31 ile ilk sırada geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İstanbul Maratonu'nda Debela ve Jebet Zaferi - Son Dakika

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