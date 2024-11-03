İstanbul Maratonu'nda İş Bankası'nın 100. Yılı Coşkusu - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda İş Bankası'nın 100. Yılı Coşkusu

İstanbul Maratonu\'nda İş Bankası\'nın 100. Yılı Coşkusu

46. İstanbul Maratonu, İş Bankası'nın 100. yılına özel gerçekleştirildi. Dereceye girenler ödüllendirildi.

03.11.2024 13:29
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TÜRKİYE İş Bankası 46'ncı İstanbul Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un birlikte verdiği startla koşuldu.

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetin 100'üncü yılında başlattığı İstanbul Maratonu desteğine, Bankanın 100'üncü kuruluş yılında da devam ediyor. Yurt dışından önemli atletlerin ilgi gösterdiği Maratonda, yurt içinden de çok sayıda profesyonel ve amatör sporcu yer aldı.

'Gold Label' kategorisinde bulunan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu sonrasında ülkemizden koşuya katılarak dereceye girenlere ödüller, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca tarafından verildi.

ARAN: BANKAMIZIN 100'ÜNCÜ YILINDA BU HEYECANA ORTAK OLMAK MUTLULUK VERİCİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamada, "Bu kıymetli maratonun Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu adıyla anılmasını ve bunun Bankamızın 100. yılına denk düşmesini çok kıymetli buluyoruz. Spor yapmayı sevdiren, bizlere birlik olma duygusu aşılayan ve bu yıl 46'ncı kez düzenlenen bu uzun soluklu organizasyonun bir parçası olmak bizim için bu yıl ayrı bir anlam taşıyor. Maraton koşmak dayanıklılığı, direnci, azmi, dayanışmayı ve zindeliği simgeliyor. İş Bankası da 100 yaşında değil 100. yılında genç ve dinamik bir girişim olarak, daima uzun vadeli hedeflerin peşinde koşmuş ve ülkemize, insanımıza değer katmıştır" dedi.

Sporun erişilebilir olmasının ülkemizde başarılı sporcuların yetişmesinde önemli bir ilk adım olduğuna işaret eden Aran, Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu'nun da bu anlamda pek çok genç için teşvik edici bir rolü olduğuna inandığını belirtti. Kendisinin de amatör bir sporcu olarak Asya'dan Avrupa'ya uzanan bu yolculuğu bizzat deneyimlediğini belirten Aran, "Düzenlendiği ilk günden bu yana uluslararası spor camiasının giderek artan ilgisiyle karşılaşan maratonun sunduğu benzersiz deneyimi kesintisiz 46 yıldır bizlere yaşatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve Spor İstanbul'a da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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