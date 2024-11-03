İstanbul Maratonu'nda Türk Sporcu Hedefi - Son Dakika
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İstanbul Maratonu'nda Türk Sporcu Hedefi

İstanbul Maratonu\'nda Türk Sporcu Hedefi

Spor İstanbul Müdürü Onur, 1-2 yıl içinde bir Türk sporcunun maratonda ilk 3'e gireceğini öngördü.

03.11.2024 13:09
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Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 1-2 sene içerisinde bir Tük sporcunun İstanbul Maratonu'nda ilk 3'e girebileceğini düşündüğünü söyledi.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. Maratonun ardından Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sabah saatlerinde kısa bir yağmur yağdığını ancak uzun sürmediğini belirten Onur, "Güzel geçti. Şu anda 42K yarışının bitişindeyiz. Çok rüzgar vardı ve dereceleri 4-5 dakika etkilediğini görüyoruz. 2.11.40 ile birinci geldi. Gönlümüzden geçen bir Türk sporcuyu ilk 3'te görmek. Ben 1-2 sene içerisinde uzun seneler sonra İstanbul Maratonu'nda bir Türk sporcuyu ilk 3'te göreceğimizi hatta muhtemelen Hüseyin Can'ı göreceğimizi düşünüyorum. Kadınlar kategorisinde de inşallah bir Türk atleti görüyor olacağız. Finişler devam ediyor. Bu sene bir rekor kırdık. Genel katılımda 5 bin kişiye kit dağıtmıştık. Yüzde 20'nin üzerindeydi. Keyifli bir şekilde burada diğer bitirenleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcuların rüzgara rağmen hızlı geldiklerini vurgulayan Renay Onur, "Köprüde baya bir rüzgar vardı. Son yıllarda gördüğümüz en sert rüzgar olabilir. Muhtemelen oradan geçen tüm atletler ciddi bir dayak yediler. Son 10 kilometreye kadar bu tempoda gelebilmiş olabilmeleri bile büyük bir başarı. Parkur rekorumuz yok. Ama keyifli geçiyor" diye konuştu.

"Bu senede köprüyü 40 bin kişi geçmiş olacak"

46. İstanbul Maratonu'na katılım sayısıyla ilgili ise Onur, "Net rakamı biliyoruz. Zaten 2 senedir Köprü Baş Müdürlüğü bize köprünün üzerinde maksimum 40 bin kişinin geçmesini söylüyor. Bu sebeple 5 bin kişilik gruplar halinde geçiyoruz. Her 5 bin kişi köprünün ikinci ayağına vardığında diğer 5 bini salıyoruz. Biraz katılımcılar bekledikleri için kızıyorlar ama biz öncesinde dakika dakika bunu ayarlıyoruz. Bu senede köprüyü 40 bin kişi geçmiş olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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