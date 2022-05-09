İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Cimnastik Takımı, Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü - Son Dakika
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İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Cimnastik Takımı, Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü

09.05.2022 12:11
İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Cimnastik Takımı, Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü

Pandemi sebebiyle 2 yıldır uluslararası yarışmalara katılamayan İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Grup Cimnastik FADALYA Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvadan altın madalya ile döndü.

Pandemi sebebiyle 2 yıldır uluslararası yarışmalara katılamayan İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Grup Cimnastik FADALYA Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvadan altın madalya ile döndü.

Lara Aylis Keçeci, Tuana Tsuchiya Yenerer, Karya Erdemli, Şevval Öz, Duru Gülderen ve Viktoria Caradja'dan oluşan Şavkar Kulübü Estetik Grup Cimnastik Fadalya Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen World Cup, Challenge Cup & Academic Cup Turnuvası'da 12-14 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bize bu gururu yaşatan Şavkar İstanbul Fadalya Takımı sporcularımıza, antrenörleri Olga Negovskaya, Ayşecan Özen, Ceren Ovat'a ve ailelerine gösterdikleri büyük başarı ve emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Cimnastik Takımı, Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü
İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Cimnastik Takımı, Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü

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Altın Madalya, Bulgaristan, Cimnastik, Estetik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İstanbul Şavkar Kulübü Estetik Cimnastik Takımı, Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü - Son Dakika


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