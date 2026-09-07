İstanbul Silivri'de paletli yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 13 kulüpten 94 sporcu yarıştı

Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Silivri Gümüşyaka Sahili'nde düzenlenen organizasyona 13 kulüpten 94 sporcu katıldı.

Sporcular, su üstü disiplininde 1000 ve 5000 metre, çift palet disiplininde ise 1000 ve 3000 metre yarışlarında mücadele etti.

Kadınlarda Feyza Sarıhan ve Zeynep Azra Kanat, 1000 ve 5000 metre su üstü disiplinlerinde ikişer Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Derin Çelikkanat 1000 metre çift palet, Berra Nur Yılmaz ise 3000 metre çift palet yarışlarında iki farklı kategoride şampiyon oldu.

Erkeklerde Derin Toparlak ve Ali Aras Ödüm, 1000 ve 5000 metre su üstü disiplinlerinde ikişer altın madalya elde etti.

Emir Ütebay, 1000 ve 3000 metre çift palet yarışlarında iki şampiyonluk elde etti. Kaan Efe Kaya, 3000 metre çift palet, İbrahim Kiracı ise 1000 metre çift palet yarışında Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyon düzenlenen madalya törenin ardından sona erdi.