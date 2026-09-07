İstanbul Silivri'de paletli yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 13 kulüpten 94 sporcu yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Silivri'de paletli yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 13 kulüpten 94 sporcu yarıştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, İstanbul Silivri Gümüşyaka Sahili'nde tamamlandı. 13 kulüpten 94 sporcunun katıldığı organizasyonda kadınlarda Feyza Sarıhan, Zeynep Azra Kanat, erkeklerde Derin Toparlak ve Ali Aras Ödüm ikişer şampiyonluk elde etti.

Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, İstanbul'da tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre, Silivri Gümüşyaka Sahili'nde düzenlenen organizasyona 13 kulüpten 94 sporcu katıldı.

Sporcular, su üstü disiplininde 1000 ve 5000 metre, çift palet disiplininde ise 1000 ve 3000 metre yarışlarında mücadele etti.

Kadınlarda Feyza Sarıhan ve Zeynep Azra Kanat, 1000 ve 5000 metre su üstü disiplinlerinde ikişer Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Derin Çelikkanat 1000 metre çift palet, Berra Nur Yılmaz ise 3000 metre çift palet yarışlarında iki farklı kategoride şampiyon oldu.

Erkeklerde Derin Toparlak ve Ali Aras Ödüm, 1000 ve 5000 metre su üstü disiplinlerinde ikişer altın madalya elde etti.

Emir Ütebay, 1000 ve 3000 metre çift palet yarışlarında iki şampiyonluk elde etti. Kaan Efe Kaya, 3000 metre çift palet, İbrahim Kiracı ise 1000 metre çift palet yarışında Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyon düzenlenen madalya törenin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Milli Takım, Gümüşyaka, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Silivri'de paletli yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 13 kulüpten 94 sporcu yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:32:51. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Silivri'de paletli yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 13 kulüpten 94 sporcu yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement