İstanbul ve Ankara Karması Finalde Buluşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürlüğü himayesinde Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen UEFA Regions' Cup TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'nde finalde İstanbul ve Ankara karması karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk maçında İstanbul Bölge Takımı beyaz formayla, Ankara Bölge Takımı ise kırmızı formayla sahaya çıkacak. Final karşılaşması yarın saat 13.00'te Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak.

22-28 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 14 bölge temsilciliğinden oluşturulan amatör futbolcu karmaları mücadele etti. Yaklaşık 400 futbolcu ve antrenörün yer aldığı turnuvada Bursa, Adana, Samsun, Erzurum, İzmir, Sakarya, Kayseri, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Van, İstanbul, Trabzon ve Malatya bölge karmaları sahaya çıktı.

Finali kazanan ekip, 2026-2027 sezonunda UEFA Regions' Cup organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek. - ERZURUM