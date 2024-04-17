İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunun startı bugün verildi.
Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz sezonunun açılışına 3 yaşlı safkan Arap tayları katılım gösterirken, sezonun açılış koşusunu Cengiz Deniz'in sahibi olduğu Kocaefe isimli safkan, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı. Kır erkek tay, kariyerinin de ilk startında galibiyetle tanışmış oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibine ödülünü Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Turgay Kop takdim etti.
İngiliz taylarının geleneksel mücadelelerinden Orhan Meker Serbest Handikapı ve Ergin Talay Koşusu da sezonun ilk yarış gününde çim pistte gerçekleşti. Orhan Meker Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flames, jokeyi Ayhan Kurşun'la kazanırken, Emrah Agun'a ödülünü merhum Orhan Meker'in yeğeni Aziz Gorbon takdim etti.
Ergin Talay Koşusu'nda ise Deniz Kurtel'e ait Blue Sunset isimli tay, günün başarılı jokeyi Ayhan Kurşun'la galibiyete uzandı. Koşu sonrası yapılan törende, kazanan safkanın sahibi adına N. Arif Kurtel'e kupasını, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can N. Güven verdi.
İstanbul'da, 17 Kasım'a kadar sürecek olan yarış sezonunda çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 93 yarış günü gerçekleşecek. Gazi Koşusu ise 30 Haziran Pazar günü koşulacak.
93 yarış gününü kapsayan sezonun açılışında ilk kez koşacak yeni taylar ve Gazi Koşusu adaylarının boy göstereceği safkanların katılacağı 10 koşulu bir program yapılacak. - İSTANBUL
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İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Manchester City'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi. İlk maçta berabere kalan takımların rövanşında Real Madrid öne geçse de City'nin golüyle skor eşitlendi. Uzatmalarda da gol olmayınca maç penaltılara gitti. Real Madrid, penaltı atışlarında daha başarılı olarak yarı finale adını yazdırdı. Turnuvada Salı akşamı oynanan diğer maçlarda ise Paris Saint-Germain ve Dortmund yarı finale yükseldi.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı'na kadar konvoy yaptı ve basın açıklaması yaptı. Taksiciler, seslerini duyurmak ve benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri göreve çağırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İlk yarıda Real Madrid öne geçerken, Manchester City ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maç penaltılara gitti ve Real Madrid rakibini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ''erken final'' olarak nitelendirilen Manchester City-Real Madrid arasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan dev maçta seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Real Madrid, son yarı final biletinin sahibi oldu. İspanyol temsilcisi, yarı finalde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak.
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında sahasında İngiliz ekibi Arsenal'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maç 2-2 beraberlikle tamamlanmıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Arsenal'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Mücadelenin tek golü Joshua Kimmich'ten geldi.
Geliboluspor Triatlon Takımı, Türkiye şampiyonu olduktan sonra Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Soyuak, sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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