İstanbul Veliefendi Hipodromu\'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonu başladı

Spor

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar-Yaz yarış sezonunun startı bugün verildi.

Veliefendi Hipodromu'nda İlkbahar - Yaz sezonunun açılışına 3 yaşlı safkan Arap tayları katılım gösterirken, sezonun açılış koşusunu Cengiz Deniz'in sahibi olduğu Kocaefe isimli safkan, jokeyi Ali Yıldız idaresinde kazandı. Kır erkek tay, kariyerinin de ilk startında galibiyetle tanışmış oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibine ödülünü Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Turgay Kop takdim etti.

İngiliz taylarının geleneksel mücadelelerinden Orhan Meker Serbest Handikapı ve Ergin Talay Koşusu da sezonun ilk yarış gününde çim pistte gerçekleşti. Orhan Meker Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu Dragon Flames, jokeyi Ayhan Kurşun'la kazanırken, Emrah Agun'a ödülünü merhum Orhan Meker'in yeğeni Aziz Gorbon takdim etti.

Ergin Talay Koşusu'nda ise Deniz Kurtel'e ait Blue Sunset isimli tay, günün başarılı jokeyi Ayhan Kurşun'la galibiyete uzandı. Koşu sonrası yapılan törende, kazanan safkanın sahibi adına N. Arif Kurtel'e kupasını, Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Can N. Güven verdi.

İstanbul'da, 17 Kasım'a kadar sürecek olan yarış sezonunda çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 93 yarış günü gerçekleşecek. Gazi Koşusu ise 30 Haziran Pazar günü koşulacak.

93 yarış gününü kapsayan sezonun açılışında ilk kez koşacak yeni taylar ve Gazi Koşusu adaylarının boy göstereceği safkanların katılacağı 10 koşulu bir program yapılacak. - İSTANBUL