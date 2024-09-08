İstanbul Yarış Festivali'nde Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Winter My Love Kazandı - Son Dakika
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İstanbul Yarış Festivali'nde Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Winter My Love Kazandı

İstanbul Yarış Festivali\'nde Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Winter My Love Kazandı

İstanbul Yarış Festivali kapsamında düzenlenen Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nu Winter My Love isimli safkan at kazandı. Yarışta dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödülleri verildi. TJK Asli Üyesi Duygu Fatura, yarışların keyifli olduğunu ve Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir şeref olduğunu belirtti.

08.09.2024 16:46
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İstanbul Yarış Festivali kapsamında Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu'nu Winter My Love isimli safkan kazandı.

2021 yılında geçirmiş olduğu kaza neticesinde genç yaşta hayata gözlerini yuman Macar amatör kadın binici Eszter Jeles anısına Veliefendi Hipodromu'nda koşulan yarışta, 3+ yaşlı safkan İngiliz atları mücadele etti.

1500 metre mesafe üzerinden sentetik pistte düzenlenen yarışta Mesut Yıldırım'a ait ve kadın jokeyi Elin Hedman'ın olduğu Winter My Love isimli safkan, 1.33.26'lık dereceyle zirveye kuruldu.

Yarışta My Cinnamon ikinci, Çakırlar üçüncü, Saadet Sultan da dördüncü oldu.

Koşunun ardından düzenlenen törende, dereceye giren at sahipleri ve jokeylere ödülleri verildi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan TJK Asli Üyesi, at sahibi ve yetiştiricisi, amatör bayan binici Duygu Fatura, "Bu sene bizim 15. senemiz. Türkiye olarak amatörün bir parçasıyız. İkişer yarıştan 30'uncu yarışımızı yapıyoruz ve çok keyifli oluyor. Festivalin en önemli enternasyonel özelliklerinden biri bu. Bu sene de 6 ülkeden binici katıldı, bir de Türkiye'yi temsilen Damla arkadaşımız yer aldı. Yıllarca bu şerefi ben de yaşadım. Yurt dışında 10 sene kadar Türkiye'yi temsil etme şansım oldu amatör yarışlarda. Ama Türkiye'de yapılan yarışlarda koşmak, yer almak, kazanmak çok büyük bir şeref, çok büyük bir keyif. Sanıyorum seyirciler için de öyle." ifadelerini kullandı.

Yarışların büyük risk barındırdığını da hatırlatan Fatura, şunları kaydetti:

"Çok keyifli ama bir o kadar da riski yüksek. Zaman zaman kazalar olabiliyor. Benim için dünyanın en keyifli sporu. Amatör olarak daha ayrı da bir keyfi var. Kızların yüzündeki ifadeye dikkat edince 3'üncü, 5'inci olunca bile çok mutlu. Yabancı bir ülkede yarış yapıyor. İnanılmaz bir keyif ve mutluluk. Bu dünya şampiyonası, ülkeyi temsil etmekte ayrı bir şey tabii. Geri dönüşler mükemmel. Birçoğu Türkiye'de bu kadar büyük bir yarış camiası olduğunu ve yarışçılık olduğunu bilmiyor. Geldiklerinde öğreniyorlar. Atlardan, yarıştan, sahadan çok memnunlar. 15 ülkede at bindim, Veliefendi kadar keyifli, güzel, bakımlı, sahası harika bir hipodrom yok denecek kadar az. Dünyanın sayılı hipodromlarından biri. Gördükleri misafirperverlikte bambaşka tabii. O yüzden geri dönüşler muazzam."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Yarış Festivali'nde Eszter Jeles-Fegentri Amatör Kadın Biniciler Dünya Şampiyonası Koşusu Winter My Love Kazandı - Son Dakika
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