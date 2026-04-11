İstanbul\'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ile Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-0 kazandı.
Ev sahibi RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikada Eldor Shomurodov, 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 47 puana yükseldi. Küme düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılardaki ikinci döneminde ligde oynadığı 5 maçta dördüncü kez kaybetti. Ligde 9 haftadır kazanamayan başkent ekibi, genç hoca yönetiminde 5 maçta da gol atamadı.
Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor ile deplasmanında karşılaşacak. Gençlerbirliği, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.
