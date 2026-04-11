İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

İstanbul\'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor
11.04.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-0 kaybetti. Başkent ekibindeki ikinci döneminde beşinci maçına çıkan genç hoca, dördüncü kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, beşinci maçında da gol atamadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Nuri Şahin'in çalıştırdığı RAMS Başakşehir ile Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir 3-0 kazandı.

BAŞAKŞEHİR FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Ev sahibi RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikada Eldor Shomurodov, 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. 

İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KABUSU SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 47 puana yükseldi. Küme düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı. Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılardaki ikinci döneminde ligde oynadığı 5 maçta dördüncü kez kaybetti. Ligde 9 haftadır kazanamayan başkent ekibi, genç hoca yönetiminde 5 maçta da gol atamadı. 

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor ile deplasmanında karşılaşacak. Gençlerbirliği, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. 

Gençlerbirliği, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Emre bir bu iki bunları hoca yapan başkanları kovalayin kulüpleri cayciya emanet edin daha iyi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:47:45. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.