İstanbulspor 0-2 Keçiörengücü - Son Dakika
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İstanbulspor 0-2 Keçiörengücü

İstanbulspor 0-2 Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Goller 81' ve 83'te atıldı.

12.04.2025 18:17
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

31. dakikada Ezeh sol taraftan son çizgiye inip pasını Diouf'a aktardı. Diouf'un topun gelişine yaptığı sert şutta kaleci İsa meşin yuvarlağı çeldi.

38. dakikada Loshaj'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Diarra'nın kafa vuruşunda meşin yvuarlak kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

41. dakikada sol kanattan kaleciye geri pası önünde bulan Dembele, ceza sahasına topla girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rroca'nın sert vuruşunda kaleci İsa, topu oyun alanına çeldi. Seken topu takip eden Dembele'nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

71. dakikada sağ kanatta üst üste yapılan paslaşmaların ardından Yunus Bahadır son çizgiden topu içeri çevirdi. Loshaj'ın gelişine vuruşunda kaleci Metin topu kornere çeldi.

81. dakikada ceza yayı önünden Rroca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Rroca daha sonra topu sol tarafında bulunan Ezeh'e aktarırken, bu oyuncunun kale önüne sert ortasında Arda Hilmi Şengül, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

83. dakikada savunma arkasına atılan topu kontrol eden Marcos Silva, son çizgiden pasını ceza sahası içine aktardı. Topla buluşan Dembele'nin penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdülhamit Söyler, Furkan Ulu

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Yusuf Ali Özer dk. 48), Kubilay Sönmez, Abdullah Dıjlan Aydın, Emir Kaan Gültekin, Florian Loshaj (Kerem Şen dk. 82), Kyassou Diarra (Şeref Özcan dk. 82), Mario Krstovski (David Sambissa dk. 68)

Yedekler: Alp Tutar, Yiğit Fidan, Özcan Şahan, Duhaney, Alieu Cham, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 79), Marcos Silva, Erkam Develi, Moustapha Camara, Eduart Rroca (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), Okwuchukwu Ezeh, Mame Diouf (Dembele dk. 39)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzhan Çalışkan, Görkem Bitin, Hasan Ayaroğlu, Orhan Nahırcı

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Goller: Arda Hilmi Şengül (dk. 81), Dembele (dk. 83) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ali Dere, Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü), Diarra, Okan Erdoğan (İstanbulspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor 0-2 Keçiörengücü - Son Dakika

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