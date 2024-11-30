İstanbulspor 4-0 Iğdır FK\'yi Yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Muammer Sarıkaya'nın havadan pasında ceza sahası içi sağ tarafından bulunan Emir Kaan Gültekin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
4. dakikada Diarra'nın ceza yayının sağ tarafından uzak köşeye vuruşunda kaleci Furkan Köse meşin yuvarlağı kornere çeldi.
4. dakikada Valon Ethemi'nin sol taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda topu alan Florian Loshaj'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Fatih Tultak'ın kafa vuruşunda sağ direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
34. dakikada Diarra'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Emir Kaan Gültekin topu kontrol etti ve pasını Volan Ethemi'ye aktardı. Ethemi'nın sol taraftan son çizgiye inip içeriye çevirdiği topu alan Emir Kaan'ın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada Valentin Eysseric'in orta sahanın sağ tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Thuram, Diarra'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltıda topun başına geçen Adrien Regattin'in vuruşunda kaleci İsa Doğan, sol tarafına gelen meşin yuvarlağı çıkardı.
64. dakikada Florian Loshaj'ın ceza yayının içinden yerden vuruşunda kaleci Furkan Köse, köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi.
72. dakikada orta sahadan Muammer Sarıkaya'nın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Valon Ethemi'nin rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
81. dakikada ceza sahası içinde topal buluşan Thuram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
87. dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
Hakemler: Zorbay Küçük, Cem Özbay, Mert Bulut
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 87), Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 76), Kubilay Sönmez (Dijlan Aydın dk. 76), Muammer Sarıkaya, Florian Loshaj (Modestas Vorobjovas dk. 76), Diarra (David Sambissa dk. 59), Valon Ethemi (Kerem Şen dk. 83), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Ologo, Racine Coly, Yusuf Ali Özer
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu (Alperen Selvi dk. 68), Caner Cavlun (Yusuf Can Esendemir dk. 76), Dean Liço (Kosta Aleksic dk. 46), Marcos Silva, Adrien Regattin (Kerem Avcı dk. 76), Valentin Eysseric, Burak Çoban (Ahmet Emin Engin dk. 76), Thuram
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Özleşen, Noel Niemann, Berkan Mahmut Keskin
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Fatih Tultak (dk. 4), Emir Kaan Gültekin (dk. 34 ve 87), Valon Ethemi (dk. 72) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Thuram, Burak Çoban (Iğdır FK), Okan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Diarra (İstanbulspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor 4-0 Iğdır FK'yi Yendi - Son Dakika
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