İstanbulspor Başkanı: TFF\'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor

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İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini söyleyerek, "Bugünden tezi yok bir an önce gitmeleri lazım. Neyi bekliyorlar? Bundan daha beter bir gün olabilir mi? Söylenecek bir şey yok" dedi.

Süper Lig kulüpleri, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'ta bulunan ofisinde TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter huzurunda imza toplamaya başladı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral da süreçle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Seçimin ligin bitmesinden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması lazım"

Kulüpler için önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Sarıalioğlu, "Bir imza kampanyası başlattık. Yaklaşık 7- 8 kulübümüz bugün burada oldu. 1. Lig'den de katılan kulüplerimiz olacak. Arayıp pazartesi günü imza kampanyasına biz de destek vereceğiz diyen kulüplerimiz oldu. Seçimin ligin bitmesinden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması lazım. Çünkü ileride çok büyük sorunlar doğuracak. Bunların da bütün açıklamasını yaptık. İhtarını çektik. Bunları da basını açıklayacağız. Bugünden tezi yok bir an önce gitmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60-70 delegenin şu ana kadar imza verdiğini belirten Başkan Sarıalioğlu, "Bayramdan sonraki hafta da imzaların fazlasıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Ne bekleniyor? İmza tamamlansa ne olacak, tamamlansa ne olacak. Neyi bekliyorlar? Bundan daha beter bir gün olabilir mi? Söylenecek bir şey yok. Her şeyi kamuoyu biliyor. Her şey kamuoyunun takdirine" şeklinde konuştu.

Bayram Saral: "Bugün itibarıyla ihtarnameleri çektik"

TFF'ye gerekli ihtarnameleri çektiklerini aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral ise, "Toplantı yeter sayısı için yüzde 40. Yaklaşık 130 civarında bir delege. Olağanüstü seçimli genel kurul için ise yüzde 50 + 1. O da yanlış hatırlamıyorsam 165 delege geliyor. Bugün itibarıyla 8 kulüp bu imzayı verdi. İki tane ihtarname var. Birincisi Mehmet Büyükekşi'nin açıklamış olduğu tarih, resmi sitede henüz yayınlanmadı. Yönetim kurulunun da almış olduğu bir karar şu an için mevcut değil. Dolayısıyla biz statünün 29. maddesini işleme koyarak bugün itibarıyla ihtarnameleri çektik. İstanbulspor Kulübü olarak da ayrıca genel kurul tarihinin liglerin bitiminden maksimum 15 gün sonraya alınması gerektiği yönünde bir ihtarname çektik. Diğer kulüpler de bayramdan sonra bu sürece katılacaklardır" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL