İstanbulspor başkanının hakemin penaltı kararı sonrası takımı sahadan çekmesi İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hakem Ali Şansalan'ın takımı lehine penaltı vermediği gerekçesi ile sahaya inip takımını sahadan çekti.
Geçen hafta hakem Umut Meler'in Ankaragücü başkanı Faruk Kara'nın saldırısına uğramasından sonra meydana gelen bu gelişme İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı.
The Sun Gazetesi: "Kulüp başkanının hakeme yumruk atmasının ardından hakem kararını beğenmeyen kulüp başkanının takımını sahadan çekmesi ile Türk futbolu yeni bir kaosun içine sürüklendi."
Daily Mail Gazetesi: "Kulüp başkanının penaltı kararından sonra sahaya girip oyuncularına sahadan çıkmaları talimatı vermesiyle Türkiye Süper Ligi'nde utanç verici sahneler yaşanmaya devam etti."
Daily Star Gazetesi: "Başkanın penaltı kararı nedeniyle takımı saha çıkarmasıyla Türkiye Süper Lig'de yeniden kaos yaşandı."
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