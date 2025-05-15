İstanbulspor, Boluspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor, Boluspor'a 2-1 Yenildi

İstanbulspor'un teknik direktörü Korkmaz, düşük bütçeyle iyi performans sergilediklerini belirtti.

15.05.2025 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda konuk ettiği Geosis Boluspor'a 2-1 yenilen Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, düşük bütçelerle kurdukları takımın iyi iş çıkardığını söyledi.

Osman Zeki Korkmaz, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Keyifli bir maçı geride bıraktıklarını belirten Korkmaz, "Oynaya oynaya elendik. Benim teknik adamlık kariyerime, İstanbulspor'a da yakışan buydu. Yeni Malatyaspor'dan sonra en düşük bütçeyle kurulan takım biziz. Gaoussou Diarra ve İsa Doğan'ı denemeden kadroya kattık. Alt liglerde oynayan oyuncularımızı geri çağırarak, geçmiş seneden kalan tecrübeli oyucuları da satarak kulüp ekonomisini düzelttik. Bu yeni kurduğumuz kadro, astronomik bütçelerle kurulan kadroların önünde ligi 4. bitirdi. Play-off'un altındaki kulüplere baktığınızda belki de onların 1-2 oyuncusunun maliyeti, bizim kulüp maliyetimizdi. Bu anlamda bu oluşturduğumuz takım, bambaşka bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.

Takım olarak sezon boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Korkmaz, "Bugün uzak ara Kocaelispor'dan sonra en iyi futbol oynayan takım İstanbulspor'du. Daha faydacı davranabilirdik ama bu benim antrenörlük felsefeme yakışmazdı. Play-off maçında da bir yenilgiye bu kadar sevinilir. Bütün 90 dakika elimizdeydi. Sadece 2 basit hatadan gol yedik. Bu da play-off'un biraz nasip kısmet işi olduğunu gösteriyor. Boluspor'u tebrik ediyorum. Bizim Ecmel başkanımız gibi onların da çok kıymetli başkanı var. O da yalnız adam. Bolu için o bir şans. Umarım onlar da emeklerinin karşılığını Süper Lig'e çıkarak alır." diye konuştu.

Geosis Boluspor cephesi

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, statlarının olmamasına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirtti.

Çok zor şartlarda ilerlediklerini vurgulayan Koşukavak, "4 aydır iç saha maçı oynayamıyoruz. Sürekli deplasmana gidiyoruz. Oyuncularım çok yürekli. Bütün zorluklarla başa çıkıyoruz. İlk 20 dakika oyuna giremedik. Bunlar normal. Elemeli bir maç oynuyoruz. İyi oyundan çok skor odaklı oyunlar geçerli oluyor. Kazandığımız toplarla belki gol bulabiliriz diye düşündük. 20. dakikadan sonra topu daha fazla tutmaya başladık. İkinci yarı bir gol yedik. Sonra 2-1 öne geçtik. Sonra rakibimizin morali bozuldu. Çok duygusal hücum etmeye çalıştılar. Biz de dizilişte bir değişiklik yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının çok önemli bir iş çıkardığını belirten Koşukavak, "Küçük bütçelerle idare eden bir kulübüz. Bolu halkı bunun farkına varmalı. Boluspor, en son 33 yıl önce Süper Lig'de yer almış. 2 ayaklı bir maç oynayacağız ama yine evimizde oynayamayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah yolun sonu iyi olur." şeklinde konuştu.

Boluspor'un Süper Lig'e çıkmasının güzel bir hikaye olacağını dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, güzel bir hikaye. Çok şehir gezdim. 1960 yılından beri Bolu'ya stat yapılmamış. Anlayamıyorum. Yaparlar diye umuyorum. Umarım Boluspor, Süper Lig'e çıkar. Kazanırsak çok güzel bir hikaye olacak. 5 aydır sahası olamayan bir takım mücadele ediyor. Oyuncularım, çok karakterli davranıyor. Başkanımız da çok özverili. Umarım bu hikayenin sonu iyi biter. Paramız ve stadımız yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Osman Zeki Korkmaz, Yalçın Koşukavak, Yerel Haberler, İstanbulspor, Boluspor, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Boluspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi
Trump Katar’daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
RTÜK’ten 6 televizyon kanalına para cezası RTÜK'ten 6 televizyon kanalına para cezası

11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:30
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
16:36
Süper Lig’in efsane takımı amatöre düştü Fatura emekçilere kesildi
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi
16:23
Lyon’da bir devir sona eriyor Lacazette’den veda
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda
16:11
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu O iddialara cevap verdi
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi
16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:59
Sürpriz adres Aboubakar’ın yeni takımı belli oluyor
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor
15:54
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
15:48
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren “taht“ diyaloğu: İkinci eş için
Putin ile Malezya Başbakanı arasında güldüren "taht" diyaloğu: İkinci eş için
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 12:19:59. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Boluspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.