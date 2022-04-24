İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Son Dakika
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İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

24.04.2022 22:59
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, play-off yarışının şekillendiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, play-off yarışının şekillendiğini söyledi.

Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalgıç, ligde sona gelindiğini hatırlattı.

İlk yarıda maçın içine giremediklerini, ikinci yarıda ise oyunun kontrolünü ele aldıklarını anlatan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Hücum aksiyonlarının hemen hemen hepsini denedik. Kanatlardan etkili ortalarla, merkezden şutlarla ve ikiye birlerle ceza sahasına girişleri çoğalttık fakat sonlandırmada sıkıntı yaşadık. Artık play-off şekilleniyor. Aynı takımlar kalacak şu anki görüntüye göre. Sıralama kimin kimle oynayacağını belirleyecek. Erzurum'un son durumunu görmüş olduk. Bundan sonra play-off için tüm hazırlıkları yapacağız ama önce Eyüp maçını başarılı bitirmemiz lazım."

Muzaffer Bilazer: "Hedeflediğimiz Süper Lig'e dönmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, Süper Lig'e dönmek istediklerini belirtti.

İstanbulspor'un oyun pratiği ve tekrarının çok iyi olduğunu dile getiren Bilazer, şunları kaydetti:

"Orta sahayı kalabalık tutup baskı yapmak istedik. Top onlarda olsa da kontrolün bizde olması gerekiyordu. İstanbulspor baskılı başladı. Bunu kırmayı başardık. İlk yarı sonunda skor avantajı elde ettik. Maçın son bölümünde baskı yiyecektik defansı üçledik yan toplara nasıl cevap veririz diye düşündük. Kontralarla skoru artırabilirdik. Bugün tek eksiğimiz buydu. Bu deplasmanda 3 puan almak, ortaya konulan mücadele takım adına son derece olumlu. Bu oyunu geliştirerek hedeflediğimiz Süper Lig'e dönmek istiyoruz."

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Kaynak: AA

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