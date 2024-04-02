İstanbulspor, Çaykur Rizespor Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Geride Tamamladı

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya 22 bin 588'in üzerinde üye katıldı. Başkan Vekili Erol Bilecik, açılış konuşmasında tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, kulübün manevi benliğini tehdit eden olaylara dur demek için bir araya geldiklerini belirtti. Toplantının ana gündem maddesi ise 17 Mart 2024'teki olaylar ve Türk futbolundaki son gelişmelerin değerlendirilmesi.