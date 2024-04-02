Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Zeqiri'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Olawoyin, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğine çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
29. dakikada Olawoyin'in pasında topla buluşan Varesanovic'in, penaltı noktası üzerinden vuruşunda savunma meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
44. dakikada Zeqiri'nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Minchev, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Sambissa, Loshaj, Özcan Şahan, Jackson, Emir Kaan Gültekin, Mamadou
Yedekler: Murat Eser, Mücahit Serbest, Vefa Temel, Emir Vuruşaner, Tunahan Şamdanlı, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Canberk Yurdakul, Mocsi, Gaich, Gustavo, Anıl Yaşar, Diouf, Muammer Sarıkaya, Eray Korkmaz, Güvenç Usta
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Olawoyin (dk. 4), Minchev (dk. 44) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Coly, Deli, Özcan Şahan (İstanbulspor), Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Çaykur Rizespor Karşısında İlk Yarıyı 2-0 Geride Tamamladı - Son Dakika
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