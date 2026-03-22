İstanbulspor'da Sakatlık Sorunları

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Bugün yine iç sahada mağlubiyet yaşadık. Ekip halinde çok üzgünüz. Maalesef şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. İki gün önce 2 stoperimiz sakatlandı ve sezonu kapattılar. Biz, tabii ki bunların arkasına sığınmıyoruz. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla birlikte oynayacağımız tüm maçlarda puan ve puanlar alarak sıkıntı yaşamadan bu ligi bitireceğimize inanıyorum. Söylenecek çok da bir şey yok. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" diye konuştu. - İSTANBUL