İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.
Süper Lig'de 8 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, geçen hafta Trabzonspor ile oynanan maçın 73. dakikasında sahadan çekilmişti. Bu karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
EMS Yapı Sivasspor ise ligde 4 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, averajla 13. sırada bulunuyor.
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