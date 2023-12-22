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İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. İstanbulspor son sırada yer alırken, EMS Yapı Sivasspor 13. sırada bulunuyor.

İstanbulspor, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak
22.12.2023 - 11:06,
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 8 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, geçen hafta Trabzonspor ile oynanan maçın 73. dakikasında sahadan çekilmişti. Bu karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde 4 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, averajla 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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