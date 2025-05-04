İstanbulspor, Erokspor'u 3-0 Geçti

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Serdar Soydan

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Nzaba (Dk. 75 Metehan Mert), Anıl Yaşar, Sakıb Aytaç, Furkan Orak, Eşref Korkmazoğlu, Jack, Laine (Dk. 84 Berkay Aydoğmuş), Pinchi (Dk. 75 Catakovic), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 75 Kayode), Junior Fernandes (Dk. 84 Abuzer Gaffar Toplu)

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yusuf Özer, Coly, Yiğit Fidan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Dijlan Aydın (Dk. 75 Kerem Şen), Diarra (Dk. 84 Şeref Özcan), Loshaj (Dk. 75 Kubilay Sönmez), Sambissa (Dk. 75 Krstovski), Emir Kaan Gültekin (Dk. 90+3 Duhaney)

Goller: Dk. 42 ve 90+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 66 Sambissa (Uğur Okulları İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Furkan Orak, Dk. 71 Pinchi (Esenler Erokspor), Dk. 45 Yiğit Fidan, Dk. 50 Dijlan Aydın, Dk. 71 Yusuf Özer (Uğur Okulları İstanbulspor)

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, konuk olduğu Esenler Erokspor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla 19. galibiyetini alan İstanbulspor, puanını 61 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

11. mağlubiyetini yaşayan Esenler Erokspor ise 52 puanda kaldı ve 12. sıraya geriledi.