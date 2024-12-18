İstanbulspor, Erokspor'u Geçti - Son Dakika
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İstanbulspor, Erokspor'u Geçti

İstanbulspor, Erokspor\'u Geçti

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Erokspor'u 2-1 yenerek grup aşamasına yükseldi.

18.12.2024 15:46
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Burak Bakırtaş

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Metin Nilifırka, Nzaba (Metehan Mert dk. 46), Sefa Narin (Alper Kahraman dk. 65), Emir Atik (Jack dk. 64), Mücahit Albayrak, Ertuğrul Furat (Burak Çölkesenoğlu dk. 81), Berkay Aydoğmuş, Altar Hidayetoğlu, Abuzer Toplu, Fernandes (Oğuz Ceylan dk. 65)

Yedekler: Ege Sahillioğlu, Arda Kahveci

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Ologo, Fatih Tultak (Coly dk. 46), Duhan Aksu, Vorobjovas, Dijlan Aydın (Kubilay Sönmez dk. 71), Kerem Şen (Muammer Sarıkaya dk. 77), Yusuf Özer, Diarra (Ethemi dk. 71), Eren Arda Şan (Sambissa dk. 72)

Yedekler: İsa Doğan, Emir Kaan Gültekin, Demir Mermerci, Yasin Polat, Ümit Kurt

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Ertuğrul Furat (dk. 21) (Esenler Erokspor), Yusuf Özer (dk. 29 ve 76) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Berkay Aydoğmuş (Esenler Erokspor), Vorobjovas (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor, Erokspor'u Geçti - Son Dakika

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