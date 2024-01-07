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İstanbulspor-Fenerbahçe Mücadelesinde İlk Yarı Fenerbahçe'nin 4-1 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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İstanbulspor-Fenerbahçe Mücadelesinde İlk Yarı Fenerbahçe'nin 4-1 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İstanbulspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Cengiz Ünder'in hat-trick yaptığı maçta, İstanbulspor'un tek golünü Muammer Sarıkaya attı.

İstanbulspor-Fenerbahçe Mücadelesinde İlk Yarı Fenerbahçe\'nin 4-1 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
07.01.2024 - 17:15,
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Aleks Taşçıoğlu

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhaney, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Goller: Dk. 6, Dk. 34 ve Dk. 44 Cengiz Ünder, Dk. 45+1 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 32 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 9 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki İstanbulspor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısı sarı-lacivertli takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

4. dakikada orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ara pasında meşin yuvarlağı Szymanski ile buluşturdu. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Edin Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazında aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in müdahalesine rağmen sol üst köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Ferdi'nin sektirdiği top Duhaney'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.

30. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top arka direkteki Crespo'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunda, kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı. Meşin yuvarlağı alan Jackson soldan ceza sahasına girip arka direkteki Muammer Sarıkaya'ya ortaladı. Bu futbolcu kafayla topu filelere yolladı: 1-1.

34. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İstanbulspor savunmadan oyun kurmaya çalışırken kaleci Alp'in pasında top Mehmet Yeşil'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yeniden takım arkadaşına göndermek isterken, Cengiz Ünder'in penaltı noktası üzerinde ayak koyduğu top, kaleci Alp'i kontrpiyede bırakarak köşeden filelere gitti: 1-2.

44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan taç atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı üzerine gelip plase bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturarak hat-trick yaptı: 1-3.

45+1. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan atağa katılan Cengiz Ünder, son çizgiye inip penaltı noktasına hareketlenen Dzeko'ya yerden ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-4.

Müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 4-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA
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