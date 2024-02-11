İstanbulspor, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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İstanbulspor, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu

İstanbulspor, Gaziantep FK\'ya 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta İstanbulspor'un golünü Florian Loshaj atarken, Gaziantep FK'nın gollerini Denis Dragus (2) ve Sorescu kaydetti. İstanbulspor'dan Florian Loshaj, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

11.02.2024 18:01
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Lazar Markovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Maxim, Ali Yaşar'ın müdahalesiyle yer kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

60. dakikada penaltıda topun başına geçen Denis Dragus meşin yuvarlağı kaleci Alp Arda'nın sağ tarafından ağlarla buluşturdu. 1-2

70. dakikada İstanbulspor atağında ceza sahası dışı sağ tarafında Florian Loshaj, Nicolas Nkoulou'ya yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada Furkan Soyalp'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafından topu alan Sorescu'nun çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, David Sambissa, Modestas Vorobjovas (Jackson Kenio dk. 76), Vefa Temel (Emrehan Gedikli dk. 60), Florian Loshaj, Ali Yaşar (Racine Coly dk. 76), Emir Kaan Gültekin (Traore dk. 86), Mendy Mamadou (Eslem Öztürk dk. 76)

Yedekler: Mücahit Serbest, Enver Azmi Sarıalioğlu, Özcan Şahan, Bartu Kırtaş, Tunahan Şamdanlı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gaziantep FK: Florin Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, Nicolas Nkoulou, Papy Djilobodji, Junior Morais (Badji dk. 71), Jamiro Monteiro (Furkan Soyalp dk. 82), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Salem M'Bakata dk. 71), Alexandru Maxim (Marko Jevtovic dk. 83), Denis Dragus (Sorescu dk. 89)

Yedekler: Batuhan Şen, İlker Karataş, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Florian Loshaj (dk. 6) (İstanbulspor), Denis Dragus (dk. 15, dk. 60 pen.), Sorescu (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Florian Loshaj (dk. 70) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan (İstanbulspor), Denis Dragus, Salem M'Bakata (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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