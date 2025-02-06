İstanbulspor Kasımpaşa'yı 2-0 Geçti

Spor

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Özcan Sultanoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş

Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 86 Ümit Kurt), Yiğit Fidan, Duhan Aksu (Dk. 80 Yasin Polat), Yusuf Ali Özer, İsa Dayaklı, Demir Mermerci (Dk. 46 Sefa Ateş), Şeref Özcan (Dk. 86 Eren Arda Şan), Loshaj, Cham, Krstovski (Dk. 70 Duhaney)

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Serhat Akçay (Dk. 77 Berkay Muratoğlu), Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Adnan Aktaş (Dk. 77 Ömer Efe Ecin), Dağhan Erdoğan (Dk. 67 Beraat Yıldız), Emirhan Yiğit, Yaman Suakar, Yusuf İnci (Dk. 86 Burak Turalı), Sarp Yavrucu, Sinan Alkaş (Dk. 77 Muhammed Ayeş)

Goller: Dk. 7 ve Dk. 32 Krstovski (Uğur Okulları İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Şeref Özcan, Dk. 40 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 61 Serhat Akçay (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

7. dakikada İstanbulspor 1-0 öne geçti. Dağhan Erdoğan'ın Kasımpaşa ceza sahası içindeki hatalı pasını kapan Krstovski, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi.

18. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Sinan Alkaş ceza sahası içinde soldan topu içeri çevirdi, Emirhan Yiğit'in vuruşunda kaleciden dönen topu Dağhan Erdoğan boş kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direğe çarparak oyunun alanında kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

32. dakikada ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Yunus Atakaya'nın ceza sahası önünde yaptığı pas hatası sonrası topu kapan Krstovski, ceza yayı içinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

66. dakikada Loshaj sağ kanattan ceza sahasına girerek dar açıdan şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cham'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

86. dakikada Cham'ın sol kanattan çizgiye inerek yaptığı ortaya kale alanında Sefa Ateş müsait pozisyonda vuramadı.

Karşılaşmayı, Uğur Okulları İstanbulspor 2-0 kazandı.