İstanbulspor maçının ardından

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Maçı skor olarak kaybetseler de oyun olarak kazandıklarını düşündüğünü söyleyen İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Bugün Kocaelispor'la seyir açısından gayet güzel bir maç yaptık. Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Fakat mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Maçı skor olarak verdik ama oyun olarak kazandığımızı düşünüyoruz. Hafta içinde çok iyi hazırlandık. Kocaelispor'un zaaflarını biliyorduk. 2 ve 3'üncü bölgede yapacağımız baskıyla durduracağımızı düşünüyorduk. İlk 10 dakikadan sonra istediğimiz oyunu gerçekleştirdik. Birkaç tane daha pozisyonumuz vardı. Daha da atabilirdik. İkinci yarı başında konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik. Fakat oluyor böyle pozisyonlar. Hiç tahmin etmediğimiz bir pozisyonda, bir konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik. Fakat tekrar kontrolü ele aldık. Kaçırdığımız pozisyonlarla oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Kocaelispor'un tüm maçlarını geçen hafta dakika dakika etüt ettik. Ona göre bir oyun planı yaptık ve yolunda da gidiyordu. Ancak Kocaelispor bundan önceki maçlarından bir tık yukarıda diyebilirim. Biz bu maçı da tekrar etüt edeceğiz ve eksiklerimize bakacağız" dedi.