İstanbulspor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçta İstanbulspor'un gollerini Emir Kaan Gültekin ve Muammer Sarıkaya kaydetti.

10.08.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sabri Öğe, Onur Gülter

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vefa Temel (Duhaney dk. 77), Muammer Sarıkaya (Loshaj dk. 77), Vorobjovas (Dijlan Aydın dk. 90), Mamadou (Topalli dk. 67), Jackson (Kerem Şen dk. 67), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Halil Yitmez, Fatih Tultak, Ologo, Demir Mermerci, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Manisa FK: Orhan Kurşun, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Ramirez dk. 53), Muhammed Kiprit, Efe Taylan Altunkara (Fofana dk. 53), Wriedt (Osuji dk. 53)

Yedekler: Alperen Uysal, Eren Karataş, Osman Kahraman, Kaan Kanak, Kerem Arık, Yunus Emre Dursun

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 15), Muammer Sarıkaya (dk. 44 ve 52) (İstanbulspor), Kadir Kaan Yurdakul (dk. 25), Oğuz Gürbulak (dk. 83 pen) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Cissokho, Efe Taylan Altunkara, Osuji (Manisa FK), Ali Yaşar (İstanbulspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Emir Kaan Gültekin, İstanbulspor, Trendyol, istanbul, Manisa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:53 Futbolcular hakemin üzerine koştu İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon Futbolcular hakemin üzerine koştu! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
22:42 Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye’yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar Fahrettin Altun, Instagram açılır açılmaz Haniye'yi andı, yorumlar peş peşe geldi: Sıkıyorsa kaldırsınlar
20:25 Instagram saat 21.30’da yeniden erişime açıldı Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı
20:24 Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı: 112 ekibinin korku dolu anları kamerada Ambulansın önünü kesip camı yumrukladı: 112 ekibinin korku dolu anları kamerada
17:56 Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay Eşi öldükten sonra da durmamış Sokak ortasındaki katliamda kan donduran detay! Eşi öldükten sonra da durmamış
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
10:07 Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Penaltı pozisyonu incelenmeli
09:57 Esenyurt’ta ambulans şoförüne motorlu saldırı Esenyurt'ta ambulans şoförüne motorlu saldırı
09:17 Okan Buruk: Galatasaray’ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan büyük kesim var
08:39 Penaltı mı değil mi Ünlü hakem ve yorumcular Icardi’nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 00:35:18. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbulspor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement