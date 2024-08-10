İstanbulspor, Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında İstanbulspor, sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sabri Öğe, Onur Gülter
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vefa Temel (Duhaney dk. 77), Muammer Sarıkaya (Loshaj dk. 77), Vorobjovas (Dijlan Aydın dk. 90), Mamadou (Topalli dk. 67), Jackson (Kerem Şen dk. 67), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Halil Yitmez, Fatih Tultak, Ologo, Demir Mermerci, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Manisa FK: Orhan Kurşun, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Kadir Kaan Yurdakul (Ramirez dk. 53), Muhammed Kiprit, Efe Taylan Altunkara (Fofana dk. 53), Wriedt (Osuji dk. 53)
Yedekler: Alperen Uysal, Eren Karataş, Osman Kahraman, Kaan Kanak, Kerem Arık, Yunus Emre Dursun
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 15), Muammer Sarıkaya (dk. 44 ve 52) (İstanbulspor), Kadir Kaan Yurdakul (dk. 25), Oğuz Gürbulak (dk. 83 pen) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Cissokho, Efe Taylan Altunkara, Osuji (Manisa FK), Ali Yaşar (İstanbulspor) - İSTANBUL
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