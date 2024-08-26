İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaparak liderliğe yükseldi.

26.08.2024 23:14
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Şanlıurfaspor'u 3-0 yenen İstanbulspor, ligde 3'te 3 yaparak liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Okan Erdoğan, 23. dakikada Emir Kaan Gültekin ve 90+6. dakikada Diarra kaydetti. İstanbul ekibi, bu galibiyetle birlikte ligde 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri, 1. Lig'in ilk iki haftasında Manisa FK ve Amed SK'yı mağlup etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbulspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi - Son Dakika

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