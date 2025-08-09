İstanbulspor - Serikspor Berabere

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Kemal Mavi, Emre Doğu
İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney (Dk. 46 Yunus Bahadır), Ologo, Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Loshaj (Dk. 63 Mustafa Sol), Sambissa (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Abdullah Dijlan Aydın, Mamadou (Dk. 63 Cham), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Krstovski)
Serikspor: İbrahim Demir, Gotsuk, Tikhiy, Silva, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Berkovskiy (Dk. 90+5 Sarp Ekinci), Burak Asan, Amaral (Dk. 83 Selim Dilli), Kerem Şen (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Sadygov (Dk. 46 Martynov)
Kırmızı kart: Dk. 90 Cham (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 18 Berkovskiy, Dk. 64 Burak Asam (Serikspor)
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta müsabakasında İstanbulspor ile Serikspor 0-0 berabere kaldı.
