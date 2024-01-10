 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Beraberlik takım için bir moral oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Beraberlik takım için bir moral oldu

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'İnandım 2-2 olacağına, beraberlik takım için bir moral oldu' dedi. İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Yakın, maç sonu basın toplantısında takımının geri dönüşünü mükemmel olarak nitelendirerek, takımı tebrik etti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Beraberlik takım için bir moral oldu
10.01.2024 - 22:46,
Abone Ol

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnandım 2-2 olacağına, beraberlik takım için bir moral oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra dönüşe ben de inanmadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1'i bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, İstanbulspor, Hakan Yakın, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Beraberlik takım için bir moral oldu - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:27:45. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Beraberlik takım için bir moral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement