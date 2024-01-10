İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Beraberlik takım için bir moral oldu

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnandım 2-2 olacağına, beraberlik takım için bir moral oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "İyi pozisyonlar yakaladık ama atamadık. Geçtiğimiz maçlar gibi sonra golü yedik. 2-0'dan sonra dönüşe ben de inanmadım. Aslında takımın gene dağılacağını düşündüm. Geri dönüşümüz mükemmel oldu. 2-1'i bulduk. Ondan sonra tabii ki kendim de inandım 2-2 olacağına. Beraberlik takım için bir moral oldu. Takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA