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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Girdiğimiz Pozisyonları Değerlendiremedik - Son Dakika
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Girdiğimiz Pozisyonları Değerlendiremedik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, maçta istedikleri gibi baskılı başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Yakın, takımının gol atamamasından dolayı memnun olmadığını ve 3 puana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Girdiğimiz Pozisyonları Değerlendiremedik
14.01.2024 - 16:01,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yakın, maça istedikleri gibi baskılı başladıklarını belirtti.

Topu çok iyi çevirdiklerini ancak finali yapamadıklarını aktaran Yakın, şöyle konuştu:

"Maça çok iyi başladık, bunu istiyorduk. Bayağı da baskı yaptık. Rakibe pozisyon vermedik, biz çok pozisyona girdik ve topu da iyi çevirdik. İlk yarı golü bulmamız lazımdı. Öne geçmemiz normal durum olurdu. Rakibe hiç pozisyon vermedik, şansı da yoktu. Sadece ofsayttan bir şutları gol oldu. Geçtiğimiz maçlardaki gibi ilerde pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz maalesef. İlk kez bir maçı gol yemeden bitiriyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum ama sonuçta memnun değilim çünkü galip gelemedik. Yenilgi gibi alıyoruz bu maçı çünkü 3 puana ihtiyacımız vardı."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın: Girdiğimiz Pozisyonları Değerlendiremedik - Son Dakika
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