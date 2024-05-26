İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe\'yi Tebrik Etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe'yi 99 puan aldıkları için tebrik ettiğini söyledi. Korkmaz, eksik oyuncularla mücadele ettiklerini ve gelecek sezon denk bütçelerle bir takım kuracaklarını da belirtti.

26.05.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, sarı-lacivertlileri topladıkları 99 puandan dolayı tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, maçtan önce kendilerini şampiyonluk yarışı sürecinin dışında tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Eksik oyuncular sebebiyle 19 yaş altı takımından takviyelerle buraya geldiklerini vurgulayan Korkmaz, "İstanbulspor sezon başından beri kısıtlı kadroyla mücadele veriyor. Hep olumlu futbol oynadık, bu maçta da buraya gelirken bunu burada da sürdürmek istedik. Süreyi yemeden, futbol adına bir şey üretmek için geldik. Fenerbahçe'yi durdurmaya çalıştık, üretmeye çalıştık ama hücumda zayıf kaldık. Sahada olan arkadaşlar elinden geleni yaptılar. Şampiyonluk sebebiyle tabii Galatasaray'ı tebrik ediyorum ama iki takımı da tebrik etmek istiyorum. 99 puan almış bir takıma sonuç alamadığı için eleştiri olacak ama ben bir futbol adamı olarak tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'un teknik direktörü Korkmaz, denk bütçelerle bir takım kuracaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
22:21 Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü Yurdun dört bir yanında şampiyonluğu kutladılar! Sarı-kırmızılı taraftalar sokaklara döküldü
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:43 Mersin’deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
21:39 İnegöl’de sokaklar karıştı Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı İnegöl'de sokaklar karıştı! Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı
21:32 Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
17:01 Filenin Sultanları THY’ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 23:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement