İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi

Spor

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

Korkmaz, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, "Maçın başından itibaren kendi stratejisini uygulayan takım bizdik. 10 kişi kaldıktan sonra bile topa daha çok sahip olan, hücum girişimi yapan takım İstanbulspor'du. İlk dakikadan itibaren ataklarımız rakibi ürküttü. Psikolojik olarak geri çekildiklerini hissettik." diye konuştu.

Osman Zeki Korkmaz, hakem kararlarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulspor oynadığı oyunla rakiplerini ürkütüyor ama bugün başkaları da paniğe kapılmıştı. Penaltı ve kırmızı karta değinmeyeceğim. Kural üzerinden bakıldığında verilebilecek kararlar. İstanbulspor daha fazla atak yapacak diye rakipten daha fazla insan veya kurum paniğe kapıldı. Bırakın pozisyonlar gol olsun. Video Yardımcı Hakem (VAR) devreye girer ve iptal eder. Ancak 1 metre geriden çıkan oyuncuya panikle ofsayt bayrağı kaldıran içgüdü, güdü veya mesaj mı var? İlk yarının sonunda Gaziantep FK'li oyuncu topa basarak düştü. Kazandığımız top tehlikeli pozisyon olacaktı ama topun yaptığı faulde aleyhimize düdük çalındı. Penaltı ve kırmızı karta takılmaya gerek yok. Oyun içinde, 'İstanbul nasıl olsa düştü. Bari başkalarını karşımıza almayalım.' niyetini hissediyorsunuz. Bunu haftalardır hissediyoruz. Uzak ara aleyhine en fazla penaltı çalınan takım İstanbulspor. Bugün 10. penaltı çalındı."

VAR'ın uygulanmasına tepki gösteren Korkmaz, "Bence penaltı, yoruma açık bir pozisyon. Video Yardımcı Hakem işinin ülkemizde suyu çıktı. Yoruma açık pozisyonlar hakem kararına kalmalı. Bir oyuncunun kalçasının kenarı rakibinin kramponunun kenarına değdi diye penaltı verilmemeli. Futbol bu kadar basit bir oyun değil. ya da ikinci sarı kartın bir anlamı olmalı. Adam, hakikaten ikinci sarı kartı hak etmeli. Loshaj'ın gördüğü ikinci sarı kartlık pozisyon değil. Maç genelindeki tutumdan çok rahatsızız." şeklinde görüş belirtti.

"Türk futbolu ihtiyacı olan değişimi yaşayacak"

İstanbulspor Teknik Direktörü, Türk futbolunun ihtiyacı olan değişimi yaşamasına az kaldığını ileri sürdü.

Korkmaz, altyapıdan oyuncuları A takıma çıkarmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Futbol oynamaya devam edeceğiz. Eldeki, altyapıdan çıkaracağımız futbolcularla oynamaya çalışacağız. Türk futbolu için katma değer üretmeye, Türk futbolunu değiştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Türk futbolunun ihtiyacı olduğu değişim için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve bunu yapacağız. Çok az kaldı. Bunu başaracağız. Biz kıvılcımı çakacağız, başkaları destek verecek ve Türk futbolu ihtiyacı olan değişimi yaşayacak. Harcayanlar ve tüketenler değil bizim gibi üretenler devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep FK'li bazı oyuncuları da eleştiren Osman Zeki Korkmaz, "Maçın son 20 dakikasında 10 kişiydik. Son sıradaki takıma karşı rakipteki 4-5 oyuncu yerden kalkmadı. Arkadaşlar, futbol oyununu yatarak geliştiremezsiniz. Ayakta, koşarak ve top oynayarak geliştirirsiniz. Bugün bir maç alırsınız. Yarın yerde yattığınız şey başka şekilde önünüze gelir. Yere yatarak zaman kazanmaya çalışan oyuncumu her zaman uyarırım. Futbolu böyle geliştiremezsiniz, bir adım ileri gidemezsiniz. En fazla bu kadar olur." diyerek sözlerini tamamladı.